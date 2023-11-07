Почему в ПриватБанке считают, что деловая активность в стране возобновляется

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

В государственном ПриватБанке констатируют активизацию деловой активности в стране. В октябре 2023 года банк открыл более 26 тысяч счетов новым юридическим лицам и предпринимателям.

Об этом сообщает прессслужба ПриватБанка.

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В банке отмечают, что количество открытых в октябре счетов является рекордным показателем за последние три года.

"Это более чем в два раза превышает количество текущих счетов, открытых новым клиентам в октябре 2022 года. Значительная часть клиентов, открывших счета, сразу подключили себе сервис ПРРО "Касса" ПриватБанка и начали фискализацию операций на смартфоне через приложение "Терминал" без дополнительных комиссий , а также POS-терминалы и LiqPay", — сообщил член правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев.

Так что же это за интересные тренды

По словам Евгения Заиграева, сегодня мы видим интересные тренды. Так, например, клиенты отрасли розничной торговли, по сравнению с другими отраслями, стали открывать счета в 1,5 раза активнее, чем год назад. А среди руководителей новых бизнесов более половины клиенток — женщины от 30 до 45 лет из Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областей.

Напомним, ПриватБанк запустил технологию бесконтактного приёма платежей Tap to Pay на iPhone от Apple для бизнес-клиентов. Услуга будет доступна по всей стране.

Благодаря Tap to Pay на iPhone клиенты банка смогут принимать бесконтактные платежи лично, имея только iPhone и приложение "Терминал" iOS — без наличия POS-терминала или другого дополнительного оборудования.

Новини.LIVE писали о том, что ПриватБанк запускает программу поддержки украинских предпринимателей. Финучреждение до февраля 2024 года планирует кредитовать бизнес под залог без комиссий.

По словам члена правления ПриватБанка по МСБ Евгения Заиграева, банк предложит льготные условия кредитования для предоставления возможности бизнесу работать и развиваться даже на фоне войны. Новую программу запускают именно в период, когда бизнес больше всего нуждается в финансах — конец 2023-го и начало 2024 года.

Следовательно, продолжительность льготной программы кредитования под залог без комиссий — с октября текущего по февраль следующего года. Предпринимателям и малому бизнесу предоставлена возможность получить финансирование со ставкой в 5% годовых (различается по целям кредитования) в рамках правительственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на срок до трех лет.