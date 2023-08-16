Нерухомість в Україні — експерти попереджають про подорожчання квартир

Ключі від квартири. Фото: Unplush

В Україні з початку 2023 року на понад третину зросла собівартість квадратного метра нового житла, проте реальна вартість квартир зростає повільніше. Експерти прогнозують подальше підвищення цін.

Про те, що відбувається на ринку нерухомості, розповіла експерт Вікторія Берещак.

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Ситуація на ринку нерухомості

За словами оглядачки ринку, хоч девелопери не можуть поки що підвищувати вартість нерухомості пропорційно підвищенню собівартості, проте ціни стануть вищі.

За цей рік зростання собівартості житла щонайменше на третину залежно від класу новобудови сталося через подорожчання будівельних матеріалів, логістики, а також більших витрат на зарплату персоналу будкомпаній.

Попри це, девелопери більше не зможуть дозволити собі підвищити вартість житла відразу на третину чи більше. Піднімають ціни доволі помірковано: не в збиток собі, проте з мінімальною рентабельністю. Через це вартість житла у новобудовах у середньому підвищилась на 18% на квадратний метр з початку року.

"18%, це так зване стримане зростання під впливом собівартості. Я думаю, що до кінця року у нас ще може бути зростання ціни, адже динаміка до цього зберігатиметься", — зауважила фахівець.

Великого приросту цін ані восени, ні до кінця поточного року не буде, оскільки ринок відновився тільки на третину від довоєнного, а попит на нерухомість дуже низький. Через це забудовники не будуть ризикувати та підніматимуть ціни у помірному темпі.

Водночас на вторинному ринку можливі різні варіанти. У разі, якщо власникові нерухомості поспішати нікуди, то залежно від його апетиту, вартість може підвищитися на 20-30% проти аналогічної квартири на первинному ринку.

Зараз у середньому ціна за один квадратний метр столичного житла становить 56,72 тис. грн. Ціновий діапазон за районами доволі широкий.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні із серпня 2023 року громадяни можуть подавати заявки на компенсації за повністю зруйновану нерухомість внаслідок бойових дій в рамках програми "єВідновлення". При цьому кожен може самостійно порахувати суму виплати.

Також ми писали, що на столичному ринку нерухомості продовжують зростати ціни на оренду. Йдеться про вартість винайму житла в усіх без винятку сегментах.