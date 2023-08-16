Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Бізнес arrow В Україні підскочить вартість нерухомості: відомо, як зміняться ціни arrow

В Україні підскочить вартість нерухомості: відомо, як зміняться ціни

16 серпня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нерухомість в Україні — експерти попереджають про подорожчання квартир
Ключі від квартири. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з початку 2023 року на понад третину зросла собівартість квадратного метра нового житла, проте реальна вартість квартир зростає повільніше. Експерти прогнозують подальше підвищення цін.

Про те, що відбувається на ринку нерухомості, розповіла експерт Вікторія Берещак.

Читайте також:

Ситуація на ринку нерухомості

За словами оглядачки ринку, хоч девелопери не можуть поки що підвищувати вартість нерухомості пропорційно підвищенню собівартості, проте ціни стануть вищі.

За цей рік зростання собівартості житла щонайменше на третину залежно від класу новобудови сталося через подорожчання будівельних матеріалів, логістики, а також більших витрат на зарплату персоналу будкомпаній.

Попри це, девелопери більше не зможуть дозволити собі підвищити вартість житла відразу на третину чи більше. Піднімають ціни доволі помірковано: не в збиток собі, проте з мінімальною рентабельністю. Через це вартість житла у новобудовах у середньому підвищилась на 18% на квадратний метр з початку року.

"18%, це так зване стримане зростання під впливом собівартості. Я думаю, що до кінця року у нас ще може бути зростання ціни, адже динаміка до цього зберігатиметься", — зауважила фахівець.

Великого приросту цін ані восени, ні до кінця поточного року не буде, оскільки ринок відновився тільки на третину від довоєнного, а попит на нерухомість дуже низький. Через це забудовники не будуть ризикувати та підніматимуть ціни у помірному темпі.

Водночас на вторинному ринку можливі різні варіанти. У разі, якщо власникові нерухомості поспішати нікуди, то залежно від його апетиту, вартість може підвищитися на 20-30% проти аналогічної квартири на первинному ринку.

Зараз у середньому ціна за один квадратний метр столичного житла становить 56,72 тис. грн. Ціновий діапазон за районами доволі широкий.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні із серпня 2023 року громадяни можуть подавати заявки на компенсації за повністю зруйновану нерухомість внаслідок бойових дій в рамках програми "єВідновлення". При цьому кожен може самостійно порахувати суму виплати.

Також ми писали, що на столичному ринку нерухомості продовжують зростати ціни на оренду. Йдеться про вартість винайму житла в усіх без винятку сегментах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Вибори під час війни: чим чергові перегони обернуться для політсили Порошенка

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз