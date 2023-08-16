Недвижимость в Украине — эксперты предупреждают о подорожании квартир

Ключи от квартиры. Фото: Unplush

В Украине с начала 2023 года более чем на треть выросла себестоимость квадратного метра нового жилья, однако реальная стоимость квартир растет медленнее. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен.

О том, что происходит на рынке недвижимости, рассказала эксперт Виктория Берещак.

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Ситуация на рынке недвижимости

По словам обозревателя рынка, хотя девелоперы не могут пока повышать стоимость недвижимости пропорционально повышению себестоимости, однако цены станут выше.

За этот год рост себестоимости жилья по меньшей мере на треть, в зависимости от класса новостройки, произошел из-за подорожания строительных материалов, логистики, а также больших затрат на зарплату персонала стройкомпаний.

Тем не менее, девелоперы больше не смогут позволить себе повысить стоимость жилья сразу на треть или больше. Поднимают цены довольно умеренно: не в убыток себе, но с минимальной рентабельностью. Поэтому стоимость жилья в новостройках в среднем повысилась на 18% на квадратный метр с начала года.

"18% — это так называемый сдержанный рост под влиянием себестоимости. Я думаю, что до конца года у нас еще может быть рост цены, ведь динамика будет к этому сохраняться", — отметила специалист.

Большого прироста цен ни осенью, ни до конца текущего года не будет, поскольку рынок восстановился только на треть от довоенного, а спрос на недвижимость очень низок. Поэтому застройщики не будут рисковать и будут поднимать цены в умеренном темпе.

В то же время на вторичном рынке возможны разные варианты. В случае если владельцу недвижимости спешить некуда, то, в зависимости от его аппетита, стоимость может повыситься на 20-30% против аналогичной квартиры на первичном рынке, добавила эксперт.

Сейчас в среднем цена за квадратный метр столичного жилья составляет 56,72 тыс. грн. Ценовой диапазон по районам достаточно широк.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с августа 2023 года граждане могут подавать заявки на компенсацию за полностью разрушенную недвижимость в результате боевых действий в рамках программы "єВідновлення". При этом каждый может самостоятельно сосчитать сумму выплаты.

Также мы писали, что на столичном рынке недвижимости продолжают расти цены на аренду. Речь идет о стоимости аренды жилья во всех сегментах.