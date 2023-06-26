Оренда житла у Києві: які зараз ціни та що чекає на ринок
На столичному на ринку нерухомості продовжують зростати ціни на оренду. Йдеться про вартість винайму житла в усіх без винятку сегментах.
Про це свідчать дані порталу нерухомості ЛУН.
Як змінилася вартість оренди
Згідно з цими даними, у Києві порівняно з попереднім місяцем найсуттєвіше додали у вартості однокімнатні квартири — 11%, далі йдуть трикімнатні — 8%, двокімнатні подорожчали на 3%. При цьому попит на тимчасове житло у столиці зростає.
На ціни впливає, як і раніше:
- близькість житла до центру;
- наявність поблизу метро;
- стан квартири;
- старий житловий фонд чи новобудова.
Так, на вторинному ринку винайм однокімнатної квартири починається з 6 тисяч гривень, тоді як у новобудовах суттєвіше дорожче — від 10 тисяч. Зараз вартість така:
- однокімнатні — від 6,4 тис. — 10 тис. грн гривень на місяць;
- двокімнатні — 10,4 тис. — 14 тис. грн на місяць;
- трикімнатні — 14 тис. — 24 9 тис. грн на місяць.
Ціни з початку року і до початку червня змінювались так:
Найдешевші пропозиції винайму житла — у Деснянському і Дарницькому районі, найдорожчі — у Печерському та в центрі.
Ціни оренди в різних районах столиці:
- Деснянський район — 9 тис. грн;
- Подільський — 9,3 тис. грн;
- Оболонський — 9,5 тис. грн;
- Дніпровський — 11 тис. грн;
- Святошинський — 10 тис. грн;
- Солом'янський — 10 тис. грн;
- Голосіївський — 15 тис. грн;
- Дарницький — 10 тис. грн;
- Шевченківський — 19 тис. грн;
- Печерський — 20 тис. грн.
Що чекає на ринок
У Комітеті з інформаційних технологій Спілки фахівців з нерухомого майна прогнозують, що вартість оренди житла у столиці буде зростати.
Ціни можуть підскочити під кінець літа через низку факторів. Зокрема, у столицю повернуться студенти на продовження навчання, попит має зрости, чим скористаються власники квартир. Також можуть повернутися громадяни, які вимушено залишили країну через війну.
Нагадаємо, українці не хочуть чекати закінчення війни і готові вкладати гроші в українську нерухомість просто зараз. Попит на квартири в Україні хоч і знизився через російське вторгнення, але все ж існує і навіть почав зростати.
Також ми писали, що у 2023 році на іпотечному ринку фіксують обвал порівняно з показниками минулого року. Зокрема, у квітні українські фінустанови видали лише 41 кредит.