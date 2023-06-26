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Оренда житла у Києві: які зараз ціни та що чекає на ринок

26 червня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Оренда житла у Києві — які зараз ціни та що чекає на ринок
Люди заселяються в оселю. Фото: Pexels
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На столичному на ринку нерухомості продовжують зростати ціни на оренду. Йдеться про вартість винайму житла в усіх без винятку сегментах.

Про це свідчать дані порталу нерухомості ЛУН.

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Як змінилася вартість оренди

Згідно з цими даними, у Києві порівняно з попереднім місяцем найсуттєвіше додали у вартості однокімнатні квартири — 11%, далі йдуть трикімнатні — 8%, двокімнатні подорожчали на 3%. При цьому попит на тимчасове житло у столиці зростає.

На ціни впливає, як і раніше:

  • близькість житла до центру;
  • наявність поблизу метро;
  • стан квартири;
  • старий житловий фонд чи новобудова.

Так, на вторинному ринку винайм однокімнатної квартири починається з 6 тисяч гривень, тоді як у новобудовах суттєвіше дорожче — від 10 тисяч. Зараз вартість така:

  • однокімнатні — від 6,4 тис. — 10 тис. грн гривень на місяць;
  • двокімнатні — 10,4 тис. — 14 тис. грн на місяць;
  • трикімнатні — 14 тис. — 24 9 тис.  грн на місяць.

Ціни з початку року і до початку червня змінювались так:

оренда
Цінова динаміка з січня по середину червня. Джерело: ЛУН

Найдешевші пропозиції винайму житла — у Деснянському і Дарницькому районі, найдорожчі — у Печерському та в центрі.
Ціни оренди в різних районах столиці:

  • Деснянський район — 9 тис. грн;
  • Подільський — 9,3 тис. грн;
  • Оболонський — 9,5 тис. грн;
  • Дніпровський — 11 тис. грн;
  • Святошинський — 10 тис. грн;
  • Солом'янський — 10 тис. грн;
  • Голосіївський — 15 тис. грн;
  • Дарницький — 10 тис. грн;
  • Шевченківський — 19 тис. грн;
  • Печерський — 20 тис. грн.

Що чекає на ринок

У Комітеті з інформаційних технологій Спілки фахівців з нерухомого майна прогнозують, що вартість оренди житла у столиці буде зростати.

Ціни можуть підскочити під кінець літа через низку факторів. Зокрема, у столицю повернуться студенти на продовження навчання, попит має зрости, чим скористаються власники квартир. Також можуть повернутися громадяни, які вимушено залишили країну через війну.

Нагадаємо, українці не хочуть чекати закінчення війни і готові вкладати гроші в українську нерухомість просто зараз. Попит на квартири в Україні хоч і знизився через російське вторгнення, але все ж існує і навіть почав зростати.

Також ми писали, що у 2023 році на іпотечному ринку фіксують обвал порівняно з показниками минулого року. Зокрема, у квітні українські фінустанови видали лише 41 кредит.

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