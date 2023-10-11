Бізнес в Україні — у вересні рекордно зросла кількість підприємців

Бізнес-розрахунки. Фото: Freepik

В Україні у вересні 2023 року рекордно побільшало бізнесменів. Українці найчастіше обирають займатися бізнесом у п'яти галузях.

Про це свідчать аналітична інформація на платформі Оpendatabot.

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Як повідомляють аналітики, у перший місяць осені українці відкрили більш ніж 35,58 тисячі нових ФОПів. Показник є рекордним не тільки у період повномасштабної війни, а за останні три роки.

За даними Оpendatabot, найчастіше громадяни обирають для відкриття бізнесу такі галузі:

сфера торгівлі — 12,77 тис. фізосіб-підприємців;

індивідуальні послуги — 3,2 тис. ФОПів;

громадське харчування — 2,02 тис. фізосіб-підприємців;

комп’ютерне програмування — 2,01 тис. ФОПів;

надання інформаційних послуг — 1,32 тис. фізосіб-підприємців.

Джерело: Оpendatabot

За даними аналітиків, на Київщині відкривається п’ята частина від загальної кількості ФОПів. Далі йдуть за кількістю нових справ Дніпропетровщина та Львівщина.

Найменше займатися бізнесом воліють тільки ті громадяни, які проживають у регіонах, наближених до точок бойових дій.

Джерело: Оpendatabot

Примітно те, що до цього також був рекорд. Близько 31 тисячі нових бізнесів зафіксували у червні. Тоді переважна більшість бізнесменів вирішила займатися роздрібною торгівлею та присвятила себе галузі ІТ.

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Нагадаємо, в українському уряді уточнили, на яку саме державну допомогу може претендувати бізнес під час працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Українці можуть розраховувати на суму до 13,4 тис. грн на місяць.

Раніше повідомлялося, що в Державній податковій службі України попереджають українців про систему покарань за порушення у сфері продажів онлайн. Зокрема, тепер суворо карають за нелегальний бізнес у соцмережах Facebook та Instagram.

Також ми писали, Міністерство юстиції України перенесло запровадження покарання за недостовірні дані про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та структуру власності юридичної особи, що мало запрацювати з жовтня 2023 року. Тепер рішення відтермінували до 1 грудня.