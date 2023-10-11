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В Украине стало больше бизнесменов: ТОП-5 популярных сфер

11 октября 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бизнес в Украине — в сентябре рекордно выросло количество предпринимателей
Бизнес-расчеты. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в сентябре 2023 года рекордно увеличилось количество бизнесменов. Украинцы чаще всего выбирают заниматься бизнесом в пяти отраслях.

Об этом свидетельствуют аналитическая информация на платформе Opendatabot.

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Как сообщают аналитики, в первый месяц осени украинцы открыли более 35,58 тысячи новых ФЛП. Показатель рекордный не только в период полномасштабной войны, а за последние три года.

По данным Оpendatabot, чаще всего граждане выбирают для открытия бизнеса следующие отрасли:

  • сфера торговли — 12,77 тыс. физлиц-предпринимателей;
  • индивидуальные услуги — 3,2 тыс. ФЛП;
  • общественное питание — 2,02 тыс. физлиц-предпринимателей;
  • компьютерное программирование — 2,01 тыс. ФЛП;
  • предоставление информационных услуг — 1,32 тыс. физлиц-предпринимателей.

 

бизнес
Источник: Оpendatabot

По данным аналитиков, в Киевской области открывается пятая часть от общего количества ФЛП. Далее следуют по количеству новых дел Днепропетровщина и Львовщина.

Меньше всего заниматься бизнесом предпочитают только граждане, проживающие в регионах, приближенных к точкам боевых действий.

 

бизнес
Источник: Оpendatabot

Примечательно то, что до этого тоже был рекорд. Около 31 тысячи новых бизнесов зафиксировали в июне. Тогда подавляющее большинство бизнесменов решило заниматься розничной торговлей и посвятило себя отрасли IТ.

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Напомним, в украинском правительстве уточнили, на какую именно государственную помощь может претендовать бизнес при трудоустройстве внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Украинцы могут рассчитывать на сумму до 13,4 тыс. грн в месяц.

Ранее сообщалось, что в Государственной налоговой службе Украины предупреждают украинцев о системе наказаний за нарушения в сфере продаж онлайн. В частности, теперь строго наказывают за нелегальный бизнес в соцсетях Facebook и Instagram.

Также мы писали, что Министерство юстиции Украины перенесло введение наказания за недостоверные данные о конечных бенефициарных владельцах (КБО) и структуре собственности юридического лица, которое должно было заработать с октября 2023 года. Теперь решение было отсрочено до 1 декабря.

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