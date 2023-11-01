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В Україні повернуть право на прибуток підприємствам, які працюють на потреби ЗСУ

1 листопада 2023 16:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні повернуть право на прибуток підприємствам, які працюють на потреби ЗСУ
Засідання представників Міноборони України. Фото: пресслужба відомства
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Міністерстві оборони підготували проєкт постанови Кабінету міністрів щодо підтвердження права українських виробників на прибуток у вартості на виготовлення продукції військового призначення протягом всього періоду воєнного стану. Зазначається, що основною метою відомства є забезпечення Збройних Сил України необхідною зброєю, зокрема і тією, яку не зможуть знищити окупанти. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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Прибуток для українських компаній

Наразі у Міноборони вирішують проблему правової невизначеності, яка сталася близько шести місяців тому після того, як завершилася ревізія Держаудитслужби.

"Українські компанії, що озброюють та одягають армію і при цьому сплачують податки, надають робочі місця, мають право на прибуток. Прибуток для підприємств ВПК — це те, що дозволяє їм інвестувати у винаходи та експериментальні розробки. Це інвестиція у підсилення ЗСУ, а відтак — у наближення перемоги", — йдеться у повідомленні. 

Що відомо про розробку такого документу

У відомстві додали, що документ було розроблено разом з представниками сектору Військово-промислового комплексу України. 

Також він був погоджений під час зустрічі, яку було проведено вперше за ініціативи міністра оборони України Рустема Умєрова. 

Такий проєкт буде передано на розгляд уряду найближчим часом. 

Нагадаємо, наприкінці 2022 року Міністерство оборони уклало десять угод на харчування для військовослужбовців у 2023 році на 42,05 млрд грн. Своєю чергою рахункова палата підтвердила дані про розкрадання на харчах в Міноборони під час керівництва Олексія Резнікова. 

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