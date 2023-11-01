В Украине вернут право на прибыль предприятиям, работающим на нужды ВСУ

Заседание представителей Минобороны Украины. Фото: пресс-служба ведомства

В Министерстве обороны подготовили проект постановления Кабинета министров по подтверждению права украинских производителей на прибыль в стоимости производства продукции военного назначения в течение всего периода военного положения. Отмечается, что основной целью ведомства является обеспечение Вооруженных Сил Украины необходимым оружием, в том числе и тем, которое не смогут уничтожить оккупанты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Прибыль для украинских компаний

В Минобороны решают проблему правовой неопределенности, которая произошла около шести месяцев назад после того, как закончилась ревизия Госаудитслужбы.

"Украинские компании, которые вооружают и одевают армию и при этом платят налоги, предоставляют рабочие места, имеют право на прибыль. Прибыль для предприятий ВПК — это то, что позволяет им инвестировать в изобретения и экспериментальные разработки. Это инвестиция в усиление ВСУ, а следовательно — в приближение победы", — говорится в сообщении.

Что известно о разработке такого документа

В ведомстве добавили, что документ разработан вместе с представителями сектора Военно-промышленного комплекса Украины.

Также он был согласован во время встречи, которая была проведена впервые по инициативе министра обороны Украины Рустема Умерова.

Такой проект будет передан на рассмотрение правительства в ближайшее время.

Напомним, в конце 2022 года Министерство обороны заключило десять соглашений на питание для военнослужащих в 2023 году на 42,05 млрд грн. В свою очередь счетная палата подтвердила данные о хищении на продовольствии в Минобороны во время руководства Алексея Резникова.