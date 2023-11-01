Гроші на ЗСУ: скільки виділила Вінниця у 2023 році

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ
Українці щосуботи виходять на акції під міські ради і вимагають, щоб з місцевих бюджетів виділяли гроші на ЗСУ. Вінниця — не виключення, там люди також збираються з відповідними вимогами до місцевих чиновників.
Новини.LIVE дізналося, скільки з початку 2023 року Вінницька міська рада виділила грошей на підтримку армії і на що саме.
Бюджет Вінниці: скільки пішло на ЗСУ
Загальний обсяг затвердженого бюджету громади на 2023 рік становить 6 790 077,34250 тис грн. З них місто виділяє гроші на:
- посилення національної безпеки,
- проведення мобілізаційної підготовки,
- покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів тощо.
Загалом витрати на армію на 2023 рік передбачені у сумі 120 784,059 тис грн, з них станом на 01.09.2023 рік профінансовано 55 828, 313 тис грн.
Окрім того, міська рада купує військові облігації.
"З метою підтримки державного бюджету України в умовах воєнного стану протягом 2022 року — першого півріччя 2023 року з бюджету територіальної громади виділено 496,5 млн грн на закупівлю військових облігацій (в тому числі в 2023 році — 96, 5 млн грн), що значно підсилило обороноздатність нашої країни", — йдеться у відповіді на запит.
Раніше ми писали, скільки на ЗСУ у 2023 році виділяли великі міста зі свого бюджету. Миколаїв виділив менше, ніж на зарплати держслужбовцям. Одеса менше, ніж коштує обвалений міст у столиці.
Чернівецька міська рада на ЗСУ спрямувала менше коштів, ніж на знесення одного аварійного будинку. А Запоріжжя втричі менше, ніж у Києві на одну дорогу.
Також Новини.LIVE стало відомо, скільки на ЗСУ виділила міська рада Івано-Франківська.
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