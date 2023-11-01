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Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ

1 листопада 2023 06:36
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Гроші на ЗСУ: скільки виділила Вінниця у 2023 році
У Вінниці люди вимагають виділяти гроші на ЗСУ. Фото: vinnychany.info
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Українці щосуботи виходять на акції під міські ради і вимагають, щоб з місцевих бюджетів виділяли гроші на ЗСУ. Вінниця — не виключення, там люди також збираються з відповідними вимогами до місцевих чиновників. 

Новини.LIVE дізналося, скільки з початку 2023 року Вінницька міська рада виділила грошей на підтримку армії і на що саме. 

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Загальний обсяг затвердженого бюджету громади на 2023 рік становить 6 790 077,34250 тис грн. З них місто виділяє гроші на: 

  • посилення національної безпеки, 
  • проведення мобілізаційної підготовки,
  • покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів тощо. 

Загалом витрати на армію  на 2023 рік передбачені у сумі 120 784,059 тис грн, з них станом на 01.09.2023 рік профінансовано 55 828, 313 тис грн. 

Винница
Скільки Вінниця виділяє на ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Окрім того, міська рада купує військові облігації.

"З метою підтримки державного бюджету України в умовах воєнного стану протягом 2022 року — першого півріччя 2023 року з бюджету територіальної громади виділено 496,5 млн грн на закупівлю військових облігацій (в тому числі в 2023 році — 96, 5 млн грн), що значно підсилило обороноздатність нашої країни", — йдеться у відповіді на запит.

Раніше ми писали, скільки на ЗСУ у 2023 році виділяли великі міста зі свого бюджету. Миколаїв виділив менше, ніж на зарплати держслужбовцям. Одеса менше, ніж коштує обвалений міст у столиці. 

Чернівецька міська рада на ЗСУ спрямувала менше коштів, ніж на знесення одного аварійного будинку. А Запоріжжя втричі менше, ніж у Києві на одну дорогу. 

Також Новини.LIVE стало відомо, скільки на ЗСУ виділила міська рада Івано-Франківська. 

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