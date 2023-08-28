Бізнес в Україні перевірятиме єдиний орган — що відомо

Президент Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

В Україні влада планує створити єдиний орган для перевірки бізнесу. Держава та підприємці мають намір знайти спільне розв'язання проблем, що стосуються перевірок.

Такі зміни анонсував президент України Володимир Зеленський.

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Що запропонують бізнесу

За словами глави держави, в країні потрібно викорінити практику, коли бізнес дає хабарі, при цьому держава планує його захисти.

Він розповів, що зараз існує платформа, де кілька разів на тиждень економічні радники зустрічаються з представниками бізнесу і заслуховують питання, які їх турбують, однак цього мало.

"Вони не бажають жодних перевірок. Вони сказали, що стали приходити до них, тому що держава повернулася до перевірок. Але це баланс. Для мене як для президента. Баланс під час війни дуже складно тримати. Який баланс? Міжнародний валютний фонд, Європейська комісія... Якщо ми не повертаємо податкову систему, яка в нас існувала до початку війни, якщо ми не повертаємо перевірок, у нас будуть питання під час перемовин про майбутнє членство в ЄС. Питання будуть восени, в жовтні", — пояснив президент.

Він зауважив, що запропонував бізнесу зміни в законодавстві, які передбачають запровадження лише одного органу, наділеного правом перевіряти підприємців.

"Давайте ми повернемо мінімум і зробимо один орган, який має право перевіряти. Я знайду такий баланс між європейським законодавством і їхнім запитом — перевіряти, і вами, щоб до вас усі не ходили", — наголосив він.

Також президент виступає за те, щоб прирівнювати корупцію під час воєнного стану до державної зради. Відповідний законопроєкт з'явиться у Верховній Раді найближчим часом.

"Є фундаментальні рішення, на них звертаю увагу. Наприклад, корупція. Я поставив завдання законодавству. Законодавцю України будуть запропоновані мої пропозиції щодо прирівнювання корупції до державної зради у воєнний час. Але ж я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві. Але на воєнний час, я думаю, це допоможе", — додав Володимир Зеленський.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній податковій служби роз’яснили нюанси здійснення перевірок роботи з касовими апаратами. З 1 жовтня 2023 року знову запрацює система штрафів.

Також ми писали, що в Кабінеті міністрів повідомили про затримки із рішеннями на надання державних мікрогрантів для сфери бізнесу. Причиною називають велику кількість заявок та популярність програми "Власна справа" серед українців.