Бизнес в Украине будет проверять единый орган — что известно

Президент Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В Украине власти планируют создать единый орган для проверки бизнеса. Государство и предприниматели намерены найти совместное решение проблем, касающихся проверок.

Такие изменения анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

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Что предложат бизнесу

По словам главы государства, в стране нужно искоренить практику, когда бизнес дает взятки, при этом государство планирует его защитить.

Он рассказал, что сейчас существует платформа, где несколько раз в неделю экономические советники встречаются с представителям бизнеса и заслушивают вопросы, которые их беспокоят, но этого мало.

"Они не желают никаких проверок. Они сказали, что стали приходить к ним, потому что государство вернулось к проверкам. Но это баланс. Для меня как для президента. Баланс во время войны очень сложно держать. Какой баланс? Международный валютный фонд, Европейская комиссия... Если мы не возвращаем налоговую систему, которая у нас существовала до начала войны, если мы не возвращаем проверок, у нас будут вопросы во время переговоров о будущем членстве в ЕС. Вопросы будут осенью, в октябре", — пояснил президент.

Он отметил, что предложил бизнесу изменения в законодательстве, предусматривающие введение только одного органа, наделенного правом проверять предпринимателей.

"Давайте мы вернем минимум и сделаем один орган, имеющий право проверять. Я найду такой баланс между европейским законодательством и их запросом — проверять, и вами, чтобы к вам все не ходили", — подчеркнул он.

Также президент выступает за то, чтобы приравнять коррупцию во время военного положения к государственной измене. Соответствующий законопроект появится в Верховной Раде в ближайшее время.

"Есть фундаментальные решения, на них обращаю внимание. Например, коррупция. Я поставил задачу законодательству. Законодателю Украины будут предложены мои предложения относительно приравнивания коррупции к государственной измене в военное время. Но я же понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе. Но на военное время, я думаю, это поможет", — добавил Владимир Зеленский.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной налоговой службе разъяснили нюансы осуществления проверок работы с кассовыми аппаратами. С 1 октября 2023 года снова заработает система штрафов.

Также мы писали, что в Кабинете министров сообщили о задержках с решениями по предоставлению государственных микрогрантов для сферы бизнеса. Причиной называют большое количество заявок и популярность программы "Власна справа" среди украинцев.