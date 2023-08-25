Штрафи в Українці — кого і як почнуть карати з 1 жовтня

Касовий апарат. Фото: Unplush

У Державній податковій служби роз’яснили нюанси здійснення перевірок роботи з касовими апаратами. З 1 жовтня 2023 року знову запрацює система штрафів.

Про це розповіли в одному з обласних управлінь ДПС.

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Перевірки роботи з РРО

Йдеться про набуття чинності змін до закону України №3219, зокрема про обов’язок суб’єктів господарювання застосовувати у своїй роботі реєстратори розрахункових операцій.

Закон поновить режим оподаткування, що діяв до війни. В рамках нового законодавства відповідальність за порушення норм пом’якшили, тому і розміри штрафів зменшились. Натомість платники можуть застосовувати на свій розсуд або класичні, або програмні реєстратори розрахункових операцій. Зокрема, програмні РРО — безкоштовні, їх розробила Державна податкова служба України. Їх зручно можна встановити на будь-який смартфон чи планшет та використовувати у роботі.

Покарання бізнесу

З 1 жовтня цього року поновиться відповідальність за порушення норм цього закону.

Розмір штрафу, який застосовуватимуть до фізосіб-підприємців, які є платниками єдиного податку і не зареєстровані платниками ПДВ, які займаються продажем товарів буде такий:

порушення вчинене вперше коштуватиме 25% вартості проданих товарів робіт та послуг з порушенням;

повторне порушення становитиме 50% вартості проданих з порушенням товарів.

Раніше штрафи пропонували встановити на рівні у 100% та 150% відповідно.

При цьому за вчинені з 01.01.2022 по 30.09.2023 року порушення відповідальності не буде. Виключення зробили лише для суб'єктів господарювання, що торгують:

підакцизними товарами;

здійснюють діяльність з купівлі/продажу іноземної валюти;

діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор.

Що ще варто знати

Нагадаємо, близько 51,5% загального обсягу доходів ТОП-1000 найбільших українських підприємств сконцентровано в компаніях з Києва (405 компаній). Ще 26% доходів генерують 259 великих підприємств, які юридично розташовані у промислових центрах Дніпропетровської, Київської, Львівської та Одеської областей.

Також ми писали, що ненадання відповіді на запит податкової, неподання або подання не в повному обсязі платником податків передбачає штраф у п'ять розмірів мінімальної заробітної плати — 33,5 тис. грн.