Торгівля в Україні — спори підприємців та споживачів вирішуватимуть по-новому

Здійснення покупок в інтернеті. Фото: Unplush

В Україні узаконили позасудове врегулювання спорів між підприємцями та споживачами щодо товару до 50 тис. гривень. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт.

Про це свідчить інформація на порталі Верховної Ради України (ВРУ).

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Йдеться про проєкт закону №6134 щодо захисту прав споживачів в онлайн-просторі. Згідно з ним, передбачається можливість спрощеного врегулювання спорів, запровадження електронної гарантії та повне чи часткове блокування маркет-плейсів у разі неповної інформації про товар.

Спори вирішуватимуть спеціальні комісії. Органи позасудового врегулювання спорів розглядатимуть справи, які стосуються:

купленої продукції за ціною не більше ніж 50 тис. грн;

порушень порядку гарантійного ремонту чи заміни продукції;

порушень умов доставки товарів.

У разі, якщо сторони не знайдуть компромісне рішення, то справу передадуть до суду.

Обов'язковим стане оприлюднення вичерпної інформації як про продукцію, так і про продавця. У разі порушення — відповідальність нестиме електронний майданчик (маркетплейс). Держспоживслужба звертатиметься до провайдера інтернет-послуг із проханням обмежити доступ до сайту.

Процедуру позасудового регулювання спорів між споживачем та підприємцем визначать окремим законом.

Також документ передбачає, що споживач зможе звертатися через портал "є-покупець" для врегулювання споживчих спорів. Документ набере законної сили через рік після опублікування, однак не раніше завершення воєнного стану.

Нагадаємо, за час дії закону про необхідність використання ФОПами касових апаратів виписали майже 60 тисяч штрафів. На початку війни запровадили мораторій, однак його планують скасувати.