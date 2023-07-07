Торговля в Украине — споры предпринимателей и потребителей будут решать по-новому

Совершение покупок в интернете. Фото: Unplush

В Украине узаконили внесудебное урегулирование споров между предпринимателями и потребителями по товару до 50 тыс. гривен. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.

Об этом свидетельствует информация на портале Верховной Рады Украины (ВРУ).

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Речь идет о проекте закона №6134 о защите прав потребителей в онлайн-пространстве. Согласно ему, предполагается возможность упрощенного урегулирования споров, введения электронной гарантии и полное или частичное блокирование маркет-плейсов в случае неполной информации о товаре.

Споры будут разрешать специальные комиссии. Органы внесудебного урегулирования споров будут рассматривать дела, касающиеся:

купленной продукции по цене не более 50 тыс. грн;

нарушений порядка гарантийного ремонта или замены продукции;

нарушений условий доставки товаров.

В случае, если стороны не найдут компромиссное решение, дело передадут в суд.

Обязательным станет обнародование исчерпывающей информации как о продукции, так и о продавце. В случае нарушения — ответственность будет нести электронная площадка (маркетплейс). Госпотребслужба будет обращаться к провайдеру интернет-услуг с просьбой ограничить доступ на сайт.

Процедуру внесудебного регулирования споров между потребителем и предпринимателем определят отдельным законом.

Также документ предусматривает, что потребитель сможет обращаться через портал "е-покупатель" для урегулирования потребительских споров.

Документ вступит в законную силу через год после опубликования, однако не ранее завершения военного положения.

Напомним, за время действия закона о необходимости использования ФЛПами кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, однако его планируют отменить.