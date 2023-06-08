Штрафи за відсутність касових апаратів — як карають українців

Використання касових апаратів. Фото: google.com

В Україні за час дії закону про необхідність використання ФОПами касових апаратів виписали майже 60 тисяч штрафів. На початку війни запровадили мораторій, однак у липні 2023 року його планують скасувати.

Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів Opendatabot.

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Згідно з даними моніторингу, з початку 2021 року, коли запрацював закон про обов'язкову наявність у ФОПів РРО/ПРРО, працівники Державної податкової служби провели 54,9 тисячі перевірок. У підсумку наклали 59,7 тисячі штрафів на 2 мільярди гривень.

На початку війни влада вирішила підтримати бізнес та заборонила штрафувати фізосіб-підприємців за невикористання касових апаратів, окрім випадків з підакцизними товарами. Однак у липні поточного року мораторій планують скасувати. Йдеться про можливість ухвалення парламентом законопроєкту №8401.

Зараз ФОПи масово підключають програмне РРО. За останні три роки кількість зросла ушестеро. В останні місяці СЕО Poster зафіксував сплеск підключень. 76% бізнесів перейшли до фіскалізації, а 12% мають намір це невдовзі зробити.

Спеціалісти радять це робити вже зараз, адже в разі скасування мораторію на документальні перевірки бізнесу, що не працює з підакцизними товарами, такі підприємці будуть першими у списках.

Джерело: Opendatabot

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Нагадаємо, в Україні фізособи-підприємці та наймані працівники, діяльність яких призупинилась на час перебування області в "червоній" зоні, можуть оформити одноразову матеріальну допомогу з державного бюджету. Сума становить 8 тисяч гривень.

В Україні у травні 2023 року стартувала програма E-Export Intensive для підприємців, які через війну змушені перезапускати бізнес. У її рамках можна буде отримати гранти до 35 тисяч доларів.

Також ми повідомляли, що Міністерство фінансів виступило за те, щоб волонтери сплачували податки у Держбюджет. Вони становлять приблизно 19,5% від зборів.