Зарплати в Україні — як змінились суми в різних регіонах

В Україні зросли зарплати: як змінилися суми в регіонах
В Україні минулого місяця зросла середня заробітна плата. Сума збільшилась на 500 грн, до 17,5 тис. грн.
Такі дані випливають із дослідження порталу Work.ua.
Які зарплати у регіонах
Згідно з цією інформацією, ситуація в областях країни суттєво різниться. Зокрема, розміри середньої зарплатні змінилися так:
- у Київській області — більше на 275 грн, до 19,27 тис. грн;
- у Львівській області — на 500 грн, до 17,5 тис. грн;
- в Одеській області — на 175 грн, до 17,5 тис. грн.
Найбільше зросла зарплата за такими категоріями:
- із 32,5 тис. грн до 35 тис. грн — "Топменеджмент, керівництво вищої ланки";
- із 33 тис. грн до 34 тис. грн — "Нерухомість";
- із 22,5 тис. грн до 23,5 тис. грн — "Транспорт, автобізнес";
- із 16,5 тис. грн до 17 тис. грн — "ЗМІ, видавництво, поліграфія";
- із 16 тис. грн до 17 тис. грн — "Юриспруденція".
Серед простих професій найбільше підвищились виплати за такими вакансіями:
- із 53 тис. грн до 55 тис. грн — медіабаєр;
- із 36,25 тис. грн до 41,25 тис. грн — ендодонтист;
- із 32,5 тис. грн до 35 тис. грн — рихтувальник;
- із 32,5 тис. грн до 34 тис. грн — координатор зі збуту.
Водночас, список професій, де заробітні плати залишились на тому ж рівні, не змінився:
- 42,5 тис. грн — водії-міжнародники;
- 35 тис. грн — ріелтори;
- 30 тис. грн — автоелектрики, автомеханіки, бурильники, головні інженери та дизелісти.
Від 6,75 тис. грн до 11 тис. грн платять консьєржам, санітарам, прибиральникам, інтерв'юерам, посудомийникам, помічникам ветеринарного лікаря, працівникам лінії роздачі.
Більше про зарплати
Нагадаємо, в Україні восени наступного року мають намір підвищити заробітні плати працівникам освіти. Планують підняти базову ставку, скасувавши низку дрібних надбавок.
Також ми повідомляли, що уряд вніс зміни в правила виплати компенсації за невикористану відпустку. Тепер розрахунок середньої заробітної плати буде проводитися за новими принципами.