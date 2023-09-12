Зарплати в Україні — як змінились суми в різних регіонах

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

В Україні минулого місяця зросла середня заробітна плата. Сума збільшилась на 500 грн, до 17,5 тис. грн.

Такі дані випливають із дослідження порталу Work.ua.

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Які зарплати у регіонах

Згідно з цією інформацією, ситуація в областях країни суттєво різниться. Зокрема, розміри середньої зарплатні змінилися так:

у Київській області — більше на 275 грн, до 19,27 тис. грн;

у Львівській області — на 500 грн, до 17,5 тис. грн;

в Одеській області — на 175 грн, до 17,5 тис. грн.

Найбільше зросла зарплата за такими категоріями:

із 32,5 тис. грн до 35 тис. грн — "Топменеджмент, керівництво вищої ланки";

із 33 тис. грн до 34 тис. грн — "Нерухомість";

із 22,5 тис. грн до 23,5 тис. грн — "Транспорт, автобізнес";

із 16,5 тис. грн до 17 тис. грн — "ЗМІ, видавництво, поліграфія";

із 16 тис. грн до 17 тис. грн — "Юриспруденція".

Серед простих професій найбільше підвищились виплати за такими вакансіями:

із 53 тис. грн до 55 тис. грн — медіабаєр;

із 36,25 тис. грн до 41,25 тис. грн — ендодонтист;

із 32,5 тис. грн до 35 тис. грн — рихтувальник;

із 32,5 тис. грн до 34 тис. грн — координатор зі збуту.

Водночас, список професій, де заробітні плати залишились на тому ж рівні, не змінився:

42,5 тис. грн — водії-міжнародники;

35 тис. грн — ріелтори;

30 тис. грн — автоелектрики, автомеханіки, бурильники, головні інженери та дизелісти.

Від 6,75 тис. грн до 11 тис. грн платять консьєржам, санітарам, прибиральникам, інтерв'юерам, посудомийникам, помічникам ветеринарного лікаря, працівникам лінії роздачі.

Карта поновлення ринку праці. Джерело: Work.ua

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Нагадаємо, в Україні восени наступного року мають намір підвищити заробітні плати працівникам освіти. Планують підняти базову ставку, скасувавши низку дрібних надбавок.

Також ми повідомляли, що уряд вніс зміни в правила виплати компенсації за невикористану відпустку. Тепер розрахунок середньої заробітної плати буде проводитися за новими принципами.