Зарплаты в Украине — как изменились суммы в разных регионах

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

В Украине в прошлом месяце выросла средняя заработная плата. Сумма увеличилась на 500 грн, до 17,5 тыс. грн.

Такие данные исследования портала Work.ua.

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Какие зарплаты в регионах

Согласно этой информации, ситуация в областях страны существенно разнится. В частности, размеры средней зарплаты изменились следующим образом:

в Киевской области — больше на 275 грн, до 19,27 тыс. грн;

во Львовской области — на 500 грн, до 17,5 тыс. грн;

в Одесской области — на 175 грн, до 17,5 тыс. грн.

Больше всего выросла зарплата по следующим категориям:

с 32,5 тыс. грн до 35 тыс. грн — "Топменеджмент, руководство высшего звена";

с 33 тыс. грн до 34 тыс. грн — "Недвижимость";

с 22,5 тыс. грн до 23,5 тыс. грн — "Транспорт, автобизнес";

с 16,5 тыс. грн до 17 тыс. грн — "СМИ, издательство, полиграфия";

с 16 тыс. грн до 17 тыс. грн - "Юриспруденция".

Среди простых профессий больше всего повысились выплаты по следующим вакансиям:

с 53 тыс. грн до 55 тыс. грн — медиабаер;

с 36,25 тыс. грн до 41,25 тыс. грн — эндодонтист;

с 32,5 тыс. грн до 35 тыс. грн — рихтовщик;

с 32,5 тыс. грн до 34 тыс. грн — координатор по сбыту.

В то же время список профессий, где заработные платы остались на том же уровне, не изменился:

42,5 тыс. грн — водители-международники;

35 тыс. грн — риэлторы;

30 тыс. грн — автоэлектрики, автомеханики, бурильщики, главные инженеры и дизелисты.

От 6,75 тыс. грн до 11 тыс. грн платят консьержам, санитарам, уборщикам, интервьюерам, посудомоечникам, помощникам ветеринарного врача, работникам линии раздачи.

Карта возобновления рынка труда. Источник: Work.ua

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Напомним, в Украине осенью следующего года намерены повысить заработные платы работникам образования. Планируют поднять базовую ставку, отменив ряд мелких надбавок.

Также мы сообщали, что правительство внесло изменения в правила выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Теперь расчет средней заработной платы будет производиться по новым принципам.