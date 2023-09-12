Зарплаты в Украине — как изменились суммы в разных регионах

В Украине выросли зарплаты: как изменились суммы в регионах
В Украине в прошлом месяце выросла средняя заработная плата. Сумма увеличилась на 500 грн, до 17,5 тыс. грн.
Такие данные исследования портала Work.ua.
Какие зарплаты в регионах
Согласно этой информации, ситуация в областях страны существенно разнится. В частности, размеры средней зарплаты изменились следующим образом:
- в Киевской области — больше на 275 грн, до 19,27 тыс. грн;
- во Львовской области — на 500 грн, до 17,5 тыс. грн;
- в Одесской области — на 175 грн, до 17,5 тыс. грн.
Больше всего выросла зарплата по следующим категориям:
- с 32,5 тыс. грн до 35 тыс. грн — "Топменеджмент, руководство высшего звена";
- с 33 тыс. грн до 34 тыс. грн — "Недвижимость";
- с 22,5 тыс. грн до 23,5 тыс. грн — "Транспорт, автобизнес";
- с 16,5 тыс. грн до 17 тыс. грн — "СМИ, издательство, полиграфия";
- с 16 тыс. грн до 17 тыс. грн - "Юриспруденция".
Среди простых профессий больше всего повысились выплаты по следующим вакансиям:
- с 53 тыс. грн до 55 тыс. грн — медиабаер;
- с 36,25 тыс. грн до 41,25 тыс. грн — эндодонтист;
- с 32,5 тыс. грн до 35 тыс. грн — рихтовщик;
- с 32,5 тыс. грн до 34 тыс. грн — координатор по сбыту.
В то же время список профессий, где заработные платы остались на том же уровне, не изменился:
- 42,5 тыс. грн — водители-международники;
- 35 тыс. грн — риэлторы;
- 30 тыс. грн — автоэлектрики, автомеханики, бурильщики, главные инженеры и дизелисты.
От 6,75 тыс. грн до 11 тыс. грн платят консьержам, санитарам, уборщикам, интервьюерам, посудомоечникам, помощникам ветеринарного врача, работникам линии раздачи.
Больше о зарплатах
Напомним, в Украине осенью следующего года намерены повысить заработные платы работникам образования. Планируют поднять базовую ставку, отменив ряд мелких надбавок.
Также мы сообщали, что правительство внесло изменения в правила выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Теперь расчет средней заработной платы будет производиться по новым принципам.