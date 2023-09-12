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В Украине выросли зарплаты: как изменились суммы в регионах

12 сентября 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине — как изменились суммы в разных регионах
Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в прошлом месяце выросла средняя заработная плата. Сумма увеличилась на 500 грн, до 17,5 тыс. грн.

Такие данные исследования портала Work.ua.

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Какие зарплаты в регионах

Согласно этой информации, ситуация в областях страны существенно разнится. В частности, размеры средней зарплаты изменились следующим образом:

  • в Киевской области — больше на 275 грн, до 19,27 тыс. грн;
  • во Львовской области — на 500 грн, до 17,5 тыс. грн;
  • в Одесской области — на 175 грн, до 17,5 тыс. грн.

Больше всего выросла зарплата по следующим категориям:

  • с 32,5 тыс. грн до 35 тыс. грн — "Топменеджмент, руководство высшего звена";
  • с 33 тыс. грн до 34 тыс. грн — "Недвижимость";
  • с 22,5 тыс. грн до 23,5 тыс. грн — "Транспорт, автобизнес";
  • с 16,5 тыс. грн до 17 тыс. грн — "СМИ, издательство, полиграфия";
  • с 16 тыс. грн до 17 тыс. грн - "Юриспруденция".

Среди простых профессий больше всего повысились выплаты по следующим вакансиям:

  • с 53 тыс. грн до 55 тыс. грн — медиабаер;
  • с 36,25 тыс. грн до 41,25 тыс. грн — эндодонтист;
  • с 32,5 тыс. грн до 35 тыс. грн — рихтовщик;
  • с 32,5 тыс. грн до 34 тыс. грн — координатор по сбыту.

В то же время список профессий, где заработные платы остались на том же уровне, не изменился:

  • 42,5 тыс. грн — водители-международники;
  • 35 тыс. грн — риэлторы;
  • 30 тыс. грн — автоэлектрики, автомеханики, бурильщики, главные инженеры и дизелисты.

От 6,75 тыс. грн до 11 тыс. грн платят консьержам, санитарам, уборщикам, интервьюерам, посудомоечникам, помощникам ветеринарного врача, работникам линии раздачи.

 

работа
Карта возобновления рынка труда. Источник: Work.ua

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Напомним, в Украине осенью следующего года намерены повысить заработные платы работникам образования. Планируют поднять базовую ставку, отменив ряд мелких надбавок.

Также мы сообщали, что правительство внесло изменения в правила выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Теперь расчет средней заработной платы будет производиться по новым принципам.

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