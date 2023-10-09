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В Україні зростуть ціни на хліб: стало відомо, коли та на скільки

9 жовтня 2023 18:33
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — відомо, коли та на скільки подорожчає хліб
Продавчиня у магазині. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Експерти прогнозують подорожчання хліба в Україні із жовтня поточного року. Виробники будуть змушені підвищити вартість популярного продукту через вагомі фактори.

Такий прогноз президента Всеукраїнської асоціації пекарів Юрія Дученка.

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Що буде з цінами на хліб

За словами експерта, на весь хлібний асортимент очікується подорожчання до кінця цього року. Очікується, що цінники зростуть в українських магазинах на 5 — 10%. Зокрема, вже в жовтні хліб може додати у вартості 5%.

Юрій Дученко пояснив, що до неминучого подорожчання призведуть кілька факторів:

  • зростання вартості енергоносіїв в Україні;
  • подорожчання пального через відновлення оподаткування;
  • необхідність підвищення зарплати працівникам хлібопекарської галузі.

Експерт зауважив, що зараз ключовими проблемами пекарів є:

  • збереження високої вартості пшениці другого класу, яку використовують для випікання хлібної продукції;
  • недостатня кількість пшениці на українському ринку.

Він зауважив, що вже зараз можна говорити про те, що до кінця поточного сезону дефіцит пшениці другого класу у хлібопекарській галузі може становити один мільйон тонн.

Більше про ціни

Нагадаємо, на українському споживчому ринку очікується зміна вартості гречаної крупи під кінець 2023 року. Йдеться як про закупівельні ціни на гречку, так і ціни в роздріб.

Також ми писали, що в українських магазинах у жовтні 2023 року продовжують активно зростати ціни на курячі яйця. Експерти попереджають, що цей продукт може знову сягнути цінових рекордів.

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