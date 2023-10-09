Цены в Украине — известно, когда и на сколько подорожает хлеб

В Украине вырастут цены на хлеб: стало известно, когда и на сколько
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба в Украине с октября текущего года. Производители будут вынуждены повысить стоимость популярного продукта из-за весомых факторов.
Таков прогноз президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко.
Что будет с ценами на хлеб
По словам эксперта, на весь хлебный ассортимент ожидает подорожание до конца этого года. По прогнозам, ценники вырастут в украинских магазинах на 5-10%. В частности, уже в октябре хлеб может прибавить в стоимости 5%.
Юрий Дученко объяснил, что к неизбежному удорожанию приведут несколько факторов:
- рост стоимости энергоносителей в Украине;
- подорожание горючего из-за возобновления налогообложения;
- необходимость повышения зарплаты работникам хлебопекарной отрасли.
Эксперт отметил, что сейчас ключевыми проблемами пекарей являются:
- сохранение высокой стоимости пшеницы второго класса, используемой для выпечки хлебной продукции;
- недостаточное количество пшеницы на украинском рынке.
Он отметил, что уже сейчас можно говорить о том, что к концу текущего сезона дефицит пшеницы второго класса в хлебопекарной отрасли может составить один миллион тонн.
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