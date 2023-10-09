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В Украине вырастут цены на хлеб: стало известно, когда и на сколько

9 октября 2023 18:33
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине — известно, когда и на сколько подорожает хлеб
Продавец в магазине. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Эксперты прогнозируют подорожание хлеба в Украине с октября текущего года. Производители будут вынуждены повысить стоимость популярного продукта из-за весомых факторов.

Таков прогноз президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко.

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По словам эксперта, на весь хлебный ассортимент ожидает подорожание до конца этого года. По прогнозам, ценники вырастут в украинских магазинах на 5-10%. В частности, уже в октябре хлеб может прибавить в стоимости 5%.

Юрий Дученко объяснил, что к неизбежному удорожанию приведут несколько факторов:

  • рост стоимости энергоносителей в Украине;
  • подорожание горючего из-за возобновления налогообложения;
  • необходимость повышения зарплаты работникам хлебопекарной отрасли.

Эксперт отметил, что сейчас ключевыми проблемами пекарей являются:

  • сохранение высокой стоимости пшеницы второго класса, используемой для выпечки хлебной продукции;
  • недостаточное количество пшеницы на украинском рынке.

Он отметил, что уже сейчас можно говорить о том, что к концу текущего сезона дефицит пшеницы второго класса в хлебопекарной отрасли может составить один миллион тонн.

Больше о ценах

Напомним, на украинском потребительском рынке ожидается изменение стоимости гречневой крупы к концу 2023 года. Речь идет как о закупочных ценах на гречку, так и ценах в розницу.

Также мы писали, что в украинских магазинах в октябре 2023 года продолжают активно расти цены на куриные яйца. Эксперты предупреждают, что этот продукт может снова достичь ценовых рекордов.

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