Ціни на продукти зростуть — що восени подорожчає найбільше

Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні восени поточного року очікується подорожчання майже всіх груп продуктів та товарів. Зокрема, зростуть ціни на найбільш популярний продукт — хліб.

Про це розповів радник директора з агропромислового комплексу оптового ринку с/г продукції "Шувар" у Львові Іван Стефанишин.

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Експерт прогнозує, що восени неминуче додасть у вартості хліб, адже борошно подорожчало на 7%. Цьогоріч фермери застосовували меншу кількість добрив та засобів для захисту від ураження шкідниками. Під час посіву озимої пшениці — вартість добрив різко зросла і, через це в аграріїв не було фінансових запасів.

"Хліб у найближчий час зросте у ціні, вже пішла конкуренція за якісне борошно. Далі воно посилюватиметься", — зауважив фахівець.

Найближчим часом очікується зростання вартості м’яса та птиці. Ціни на них вже зросли на 10%. Деякі види м'яса — через нестачу ресурсу поголів'я. Україна втрачає селекційно-племінну роботу, знищено 16 породних ліній у свинарстві та великої рогатої худоби. Відчувається повна залежність від імпорту, наголосив експерт.

Підскочать у ціні восени на українському ринку молочні продукти.

Можливі проблеми з цукром у зв'язку зі світовим дефіцитом цього продукту та проблемами в Індії. Хоч врожай в Україні добрий, зросли площі посіву цукрових буряків, проте ціна збільшиться через залежність від цін у світі та зростання експорту.

Продукти, які подешевшають

Оскільки у 2023 році аграрії в Україні зібрали непоганий урожай овочів, ціни на них будуть менші, ніж минулого року. Вже подешевшали баклажани, морква та цибуля.

Зокрема, баклажани зараз коштують 20 грн/кг, минулого року ціна не опускалась нижче 59 грн/кг. Вартість моркви та цибулі знизилася удвічі проти торішніх показників. Торік морква коштувала 16 грн/кг, а 2023-го — 7-8 грн/кг, цибулю минулого року продавали за 23 грн/кг, а зараз — за 12 грн/кг.

Хоч сезонно ціна зросте, проте загалом порівняно з 2022 роком овочі будуть дешевші до перших заморозків, додав Іван Стефанишин.

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Нагадаємо, в українських магазинах фіксують зниження вартості гречки. Середні споживчі ціни зменшились попереднього місяця на 4,5%, до 45,61 грн/кг.

Також ми писали, що Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування вареників з картоплею і м'ясом та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року.