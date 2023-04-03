Фінансова допомога бізнесу: Гетманцев про міжнародну підтримку

Гетманцев розповів про міжнародну допомогу бізнесу в Україні

Міжнародні партнери України допомагають малому та середньому бізнесу відновлюватися на деокупованих територіях.

Що вони надають, на прикладі одного підприємства ексклюзивно для Новини.LIVE розповів голова комітету ВР з питань бюджету, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Україна багато працює над тим, щоб залучати до підтримки нашого бізнесу з боку міжнародних партнерів. Не можу не згадати про це зі словами великої їм подяки. Є кейс одного підприємства, попереднє місце знаходження тимчасово окуповане. USAID виділило йому кошти на рік орендної плати, Міжнародна організація з міграції виділила грант на закупівлю обладнання, Данія — на офісну техніку", — сказав Гетманцев.

Також він додав, що нині діє програма співпраці в аграрній сфері, де малі фермери змогли отримати безкоштовно посівний матеріал та рукави для зберігання зерна.

"Це далеко не повний перелік того, що робиться задля якомога швидшого відновлення нашої економіки в цілому, і малого і середнього бізнесу зокрема", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, малий бізнес на початку повномасштабної війни опинився на межі закриття, але з часом почав відновлюватися. Однак за даними досліджень, не всім вдалося втриматися.

Скільки відсотків бізнесу призупинили діяльність і які перспективи його відновлення — в ексклюзиві Новини.LIVE.