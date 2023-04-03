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Відновлення бізнесу на деокупованих територіях: що дають міжнародні партнери

3 квітня 2023 13:16
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Фінансова допомога бізнесу: Гетманцев про міжнародну підтримку
Гетманцев розповів про міжнародну допомогу бізнесу в Україні
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Міжнародні партнери України допомагають малому та середньому бізнесу відновлюватися на деокупованих територіях. 

Що вони надають, на прикладі одного підприємства ексклюзивно для Новини.LIVE розповів голова комітету ВР з питань бюджету, податкової та митної політики Данило Гетманцев.  

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"Україна багато працює над тим, щоб залучати до підтримки нашого бізнесу з боку міжнародних партнерів. Не можу не згадати про це зі словами великої їм подяки. Є кейс одного підприємства, попереднє місце знаходження тимчасово окуповане. USAID виділило йому кошти на рік орендної плати, Міжнародна організація з міграції виділила грант на закупівлю обладнання, Данія — на офісну техніку", — сказав Гетманцев. 

Також він додав, що нині діє програма співпраці в аграрній сфері, де малі фермери змогли отримати безкоштовно посівний матеріал та рукави для зберігання зерна.

"Це далеко не повний перелік того, що робиться задля якомога швидшого відновлення нашої економіки в цілому, і малого і середнього бізнесу зокрема", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, малий бізнес на початку повномасштабної війни опинився на межі закриття, але з часом почав відновлюватися. Однак за даними досліджень, не всім вдалося втриматися. 

Скільки відсотків бізнесу призупинили діяльність і які перспективи його відновлення — в ексклюзиві  Новини.LIVE.

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