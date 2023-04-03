Финансовая помощь бизнесу: Гетманцев о международной поддержке

Гетманцев рассказал о международной помощи бизнесу в Украине

Международные партнеры Украины помогают малому и среднему бизнесу восстанавливаться на оккупированных территориях.

Что они предоставляют, на примере одного предприятия эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал председатель комитета ВР по вопросам бюджета, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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"Украина много работает над тем, чтобы привлекать к поддержке нашего бизнеса международных партнеров. Не могу не вспомнить об этом со словами большой им благодарности. Есть кейс одного предприятия, предыдущее местонахождение временно оккупировано. USAID выделило ему средства на год арендной платы, Международная организация по миграции выделила грант на закупку оборудования, Дания — на офисную технику", — сказал Гетманцев.

Он добавил, что в настоящее время действует программа сотрудничества в аграрной сфере, где малые фермеры смогли получить бесплатно посевной материал и рукава для хранения зерна.

"Это далеко не полный перечень того, что делается для скорейшего восстановления нашей экономики в целом, и малого и среднего бизнеса в частности", — подытожил нардеп.

Напомним, малый бизнес в начале полномасштабной войны оказался на грани закрытия, но со временем начал восстанавливаться. Однако по данным исследований, не всем удалось удержаться.

Сколько процентов бизнеса приостановили деятельность и какие перспективы его возобновления — в эксклюзиве Новини.LIVE.