Vodafone скорочує 11 000 співробітників

Магазин Vodafone в Іспанії. Фото: REUTERS/Jon Nazca

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Vodafone під керівництвом нового генерального директора Маргеріти Делла Валле представила план реструктуризації телекомунікаційної компанії, що включає значне скорочення робочих місць та оптимізацію операційної діяльності. Однак Делла Валле попередила, що швидких результатів не буде.

Про це пише видання Bloomberg.

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У своїй заяві Делла Валле спрогнозувала незмінний прибуток і зниження вільного грошового потоку приблизно на 30% за фінансовий рік, що не виправдало очікувань аналітиків.

Фінансові перспективи компанії залишаються складними, незважаючи на оголошення про скорочення 11 000 штатних працівників — а це становить приблизно 12% робочої сили компанії — протягом наступних трьох років, а також про плани підвищити ефективність роботи в Німеччині, одночасно проводячи стратегічний перегляд своїх операцій в Іспанії.

Делла Валле — ветеран Vodafone з 29-річним стажем. Раніше обіймала посади фінансового директора та тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора, а минулого місяця була призначена на цю посаду на постійній основі. Вона отримала завдання омолодити компанію. Vodafone бореться зі зниженням ціни на акції та труднощами в консолідації своїх розгалужених глобальних операцій.

Генеральна директорка Vodafone Маргеріта Делла Валле. Фото: Ed Robinson/Vodafone

Визнаючи масштабність виклику, Делла Валле зауважила: "Це не буде швидким рішенням. Кроки, які ми зробили за останні кілька років, можливо, були занадто поступовими. Нам потрібно діяти набагато глибше і швидше".

Ця заява негативно вплинула на акції Vodafone, які впали на 7,7% на лондонських торгах, досягнувши найнижчого рівня з 1997 року — 83,13 пенсів.

Компанія заявила, що скоригований вільний грошовий потік, як очікується, зменшиться до 3,3 млрд євро у фінансовому році, що закінчується в березні, в першу чергу через зміни в німецькому законодавстві, що впливають на практику виставлення рахунків Vodafone. Цей показник виявився нижчим за попередню консенсус-оцінку компанії на рівні 3,6 млрд євро.

Делла Валле визнала недостатню ефективність компанії, наголосивши на необхідності змін. Вона окреслила свої пріоритети: клієнтоорієнтованість, простота і зростання, з планами спростити організацію і усунути складнощі, щоб відновити конкурентоспроможність.

Незважаючи на те, що тривають обговорення довгоочікуваного злиття компанії з британським конкурентом Three UK, що належить CK Hutchison Holdings Ltd., жодного оголошення не було зроблено, і це через сім місяців після початкового підтвердження переговорів.

Делла Валле запевнила журналістів, що прогрес є, але підкреслила, що час, необхідний для укладення вигідної угоди, буде диктуватися обставинами.