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Vodafone сокращает 11 000 сотрудников

16 мая 2023 17:01
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Vodafone сокращает 11 000 сотрудников
Магазин Vodafone в Испании. Фото: REUTERS/Jon Nazca
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Vodafone под руководством нового генерального директора Маргериты Делла Валле представила план реструктуризации телекоммуникационной компании, включающий значительное сокращение рабочих мест и оптимизацию операционной деятельности. Однако Делла Валле предупредила, что быстрых результатов не будет.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Подробности

В своем заявлении Делла Валле спрогнозировала неизменную прибыль и снижение свободного денежного потока примерно на 30% за финансовый год, что не оправдало ожиданий аналитиков.

Финансовые перспективы компании остаются сложными, несмотря на объявления о сокращении 11 000 штатных работников, что составляет примерно 12% рабочей силы компании в течение следующих трех лет, а также о планах повысить эффективность работы в Германии, одновременно проводя стратегический пересмотр своих операций в Испании.

Делла Валле — ветеран Vodafone с 29-летним стажем. Ранее занимала должности финансового директора и временно исполняющего обязанности генерального директора, а в прошлом месяце была назначена на эту должность на постоянной основе. Она получила задачу омолодить компанию. Vodafone борется с понижением цены на акции и трудностями в консолидации своих разветвленных глобальных операций.

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Генеральный директор Vodafone Маргерита Делла Валле. Фото: Ed Robinson/Vodafone

Признавая масштабность вызова, Делла Валле заметила: "Это не будет скорым решением. Шаги, которые мы сделали за последние несколько лет, возможно, были слишком постепенными. Нам нужно действовать гораздо глубже и быстрее".

Это заявление оказало негативное влияние на акции Vodafone, которые упали на 7,7% на лондонских торгах, достигнув самого низкого уровня с 1997 года — 83,13 пенсов.

Компания заявила, что скорректированный свободный денежный поток, как ожидается, уменьшится до 3,3 млрд евро в заканчивающемся в марте финансовом году, в первую очередь из-за изменений в немецком законодательстве, влияющих на практику выставления счетов Vodafone. Этот показатель оказался ниже предыдущей консенсус-оценки компании на уровне 3,6 млрд евро.

Делла Валле признала недостаточную эффективность компании, отметив необходимость изменений. Она очертила свои приоритеты: клиентоориентированность, простота и рост, с планами упростить компанию и устранить трудности, чтоб вернуть конкурентоспособность.

Несмотря на то, что продолжаются обсуждения долгожданного слияния компании с британским конкурентом Three UK, принадлежащим CK Hutchison Holdings Ltd., никакого объявления не было сделано, и это спустя семь месяцев после подтверждения переговоров.

Делла Валле заверила журналистов, что прогресс есть, но подчеркнула, что время, необходимое для заключения выгодного соглашения, будет диктоваться обстоятельствами.

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