Вручення повістки на роботі — що важливо знати працівникам та бізнесу

Повістка у руках. Фото: google.com

В Україні роботодавці у 2023 році можуть приймати на роботу військовозобов'язаних осіб виключно після взяття на військовий облік. Також можлива видача повісток за певними правилами.

Такі правила обліку прописані в урядовій постанові №1487.

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Порядок вручення повістки на роботі

Так, роботодавці повинні подавати у Територіальні центри комплектування (ТЦК) інформацію як про взяття на роботу, так і про звільнення працівників, передавати дані про них, доки вважаються співробітниками компанії:

мають відправляти у семиденний термін в ТЦК відомості про прийняття/звільнення з роботи, завершення навчання військовозобов'язаних;

повинні сповіщати призовників, військовозобов'язаних та резервістів про те, що їх викликано у ТЦК, а також видавати повістки.

Якщо роботодавцю надійшло розпорядження від ТЦК, то повістки можуть видаватися на роботі за такими правилами:

роботодавець повинен видати наказ/розпорядження про оповіщення, повідомити таких осіб під особистий підпис;

надіслати копію наказу/розпорядження у триденний термін у відповідний ТЦК;

вручити повістку про явку за викликом у ТЦК;

письмово сповістити, додавши витяги з наказів/розпоряджень відповідним ТЦК про громадян, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустках чи відрядженнях;

проконтролювати результат оповіщення та прибуття у відповідний ТЦК.

Таким чином, роботодавці можуть повідомляти та вручати повістки підлеглим, проте за умови отримання відповідного розпорядження від начальника Територіального центру комплектування.

Перевірка бізнесу

Також можливе здійснення перевірок стану організації та ведення військового обліку у компаніях та на підприємствах.

При цьому має бути завчасне — максимум за 10 днів до перевірки — доведення до бізнесу питань з цього приводу. Зокрема: наявність відповідальних за ведення військового обліку; трудова дисципліна під час прийняття на роботу та звільнення та сповіщення ТЦК.

Що варто знати

Нагадаємо, народні депутати погодили внесення поправок до законопроєкту №8401, який передбачає довоєнну податкову систему. Зокрема, підтримали критерії для проведення перевірок бізнесу.

Також ми повідомляли, що українці повинні вчасно сплачувати Єдиний соціальний внесок. Інакше на порушників за несвоєчасно сплачені суми нарахують штрафи.