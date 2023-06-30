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Вручение повестки на работе: что важно знать работникам и бизнесу

30 июня 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Вручение повестки на работе — что важно знать работникам и бизнесу
Повестка в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине работодатели в 2023 году могут принимать на работу военнообязанных только после взятия на военный учет. Также возможна выдача повесток по определенным правилам.

Такие правила учета прописаны в правительственном постановлении №1487.

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Порядок вручения повестки на работе

Так, работодатели должны подавать в Территориальные центры комплектования (ТЦК) информацию как о взятии на работу, так и об увольнении работников, передавать данные о них, пока считаются сотрудниками компании:

  • должны отправлять в семидневный срок в ТЦК сведения о принятии/увольнении с работы, завершении обучения военнообязанных;
  • должны извещать призывников, военнообязанных и резервистов о том, что они вызваны в ТЦК, а также выдавать повестки.

Если работодателю поступило распоряжение от ТЦК, то повестки могут выдаваться на работе по следующим правилам:

  • работодатель должен выдать приказ/распоряжение об уведомлении, уведомить таких лиц под личную подпись;
  • отправить копию приказа/распоряжения в трехдневный срок в соответствующий ТЦК;
  • вручить повестку о явке по вызову в ТЦК;
  • письменно известить, добавив выписки из приказов/распоряжений соответствующим ТЦК о гражданах, временно нетрудоспособных, находящихся в отпусках или командировках;
  • проконтролировать результат оповещения и прибытия в ответ ТЦК.

Таким образом, работодатели могут уведомлять и вручать повестки подчиненным, однако при условии получения соответствующего распоряжения от начальника Территориального центра комплектования.

Проверка бизнеса

Также возможно проведение проверок состояния организации и ведения военного учета в компаниях и на предприятиях.

При этом должно быть заблаговременное — максимум за 10 дней до проверки — доведение до бизнеса вопросов по этому поводу. В частности: наличие ответственных за ведение военного учета; трудовая дисциплина при принятии на работу/увольнении и извещении ТЦК.

Что следует знать

Напомним, народные депутаты согласовали внесение поправок в законопроект №8401, предусматривающий довоенную налоговую систему. В частности, поддержали критерии проведения проверок бизнеса.

Также мы сообщали, что украинцы должны своевременно уплачивать Единый социальный взнос. Иначе на нарушителей за несвоевременно уплаченные суммы начислят штрафы.

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