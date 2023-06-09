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Штрафи до 20% від суми ЄСВ: що треба знати про сплату страхового внеску

9 червня 2023 07:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи до 20% від суми ЄСВ — що треба знати про сплату страхового внеску
Фінансові підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці повинні вчасно сплачувати Єдиний соціальний внесок. Інакше на порушників за несвоєчасно сплачені суми нарахують штрафи.

Про це повідомили в одному з управлінь Державної податкової служби.

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Штрафи до 20% від суми ЄСВ

Як зауважують фахівці, Єдиний соціальний внесок повинні сплачувати роботодавці за працівників під час нарахування зарплати та винагород, а також фізособи-підприємці (ФОП).

За своєчасністю сплати ЄСВ стежить контролюючий орган, а в разі порушення, нараховує штрафи у розмірах, визначених українським законодавством.

Так, за повну несплату або несвоєчасне перерахування ЄСВ передбачений штраф у 10% від несплаченої суми, якщо порушення виявили у період до 1 січня 2015 року. Після цього часу на платників чекає вже штраф у 20% своєчасно не сплаченої суми. Розрахунки такої штрафної санкції роблять на підставі відомостей з інформаційної системи контролюючих органів.

При цьому за несплати, неповні сплати чи несвоєчасні сплати сум ЄСВ разом з видачею суми виплати, на які нараховують ЄСВ (авансові платежі), накладають штрафи в обсязі 10% несплаченої чи несвоєчасно сплаченої суми. Розрахунки цієї фінансової санкції роблять на основі акта документальної перевірки платника Єдиного соціального внеску.

Хто може не платити ЄСВ

Варто зауважити, що з березня минулого року не платити ЄСВ можуть всі ФОПи, незалежно від системи оподаткування, а також особи, які займаються незалежною професійною діяльністю. При цьому можуть не сплачувати ЄСВ добровільно. Однак з 1 липня 2023 року цю норму можуть скасувати в рамках повернення до податкової системи довоєнного рівня.

Нагадаємо, в Україні за час дії закону про необхідність використання ФОПами касових апаратів виписали майже 60 тисяч штрафів. На початку війни запровадили мораторій, однак у липні 2023 року його планують скасувати.

Також ми повідомляли, що в Україні фізособи-підприємці та наймані працівники, діяльність яких призупинилась на час перебування області в "червоній" зоні, можуть оформити одноразову матеріальну допомогу з державного бюджету. Сума становить 8 тисяч гривень.

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