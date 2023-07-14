Зарплата до 55 тис. грн: топ-10 професій з максимальним прибутком
В Україні на ринку праці з'являється багато пропозицій роботи з високим доходом, і не тільки в ІТ-сфері. Експерти склали список із десяти професій з максимальним прибутком.
Про це повідомляє портал з пошуку роботи Work.ua.
Кому найбільше платять
За цими даними, у різних сферах найбільші середні заробітні плати серед рядових співробітників, а не керівників — до 55 тис. грн. Є спеціальності, за які роботодавці готові плати більше. Йдеться про:
- менеджерів з розвитку, автоелектриків — 28 тис. грн;
- кур'єрів з авто — 29 тис. грн;
- дизелістів, автомеханіків, технологів з меблів, регіональних менеджерів – 30 тис. грн;
- координаторів зі збуту — 31 тис. грн;
- 3D-візуалізаторів — 31,5 тис. грн;
- рієлторів, рихтувальників — 32,5 тис. грн;
- бізнес-аналітиків — 34 тис. грн;
- менеджерів по роботі з супермаркетами, ендодонтистів — 35 тис. грн;
- водіїв-міжнародників — 40 тис. грн;
- медіабайєрів — 55 тис. грн;
У кого найменші зарплати
Щоб краще орієнтуватися в зарплатах, аналітики навели список, у кого зараз мінімальні зарплати. Зарплата у 7-10 тис. грн зараз у:
- прибиральників;
- санітарів;
- консьєржів;
- портьє;
- посудомийників.
Минулого місяця середня зарплатня в країні підвищилась на 500 грн (13%), до 17 тис. грн.
Більше про зарплати
Нагадаємо, в Україні планують сформувати підрозділ Служби дисциплінарних інспекторів у Вищій раді правосуддя. Це прописано у законопроєкті № 9483, зареєстрованому у Верховній Раді.
Також ми писали, що Кабінет міністрів у липні запустив у чотирьох областях пілотний проєкт — Інститут помічника ветеранів. Людей навчатимуть нової спеціальності, аби вони стали правою рукою військових, які повертаються з фронту додому.