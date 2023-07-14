Зарплата до 55 тис. грн — топ-10 професій

Кур'єр на авто. Фото: Unplush

В Україні на ринку праці з'являється багато пропозицій роботи з високим доходом, і не тільки в ІТ-сфері. Експерти склали список із десяти професій з максимальним прибутком.

Про це повідомляє портал з пошуку роботи Work.ua.

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Кому найбільше платять

За цими даними, у різних сферах найбільші середні заробітні плати серед рядових співробітників, а не керівників — до 55 тис. грн. Є спеціальності, за які роботодавці готові плати більше. Йдеться про:

менеджерів з розвитку, автоелектриків — 28 тис. грн;

кур'єрів з авто — 29 тис. грн;

дизелістів, автомеханіків, технологів з меблів, регіональних менеджерів – 30 тис. грн;

координаторів зі збуту — 31 тис. грн;

3D-візуалізаторів — 31,5 тис. грн;

рієлторів, рихтувальників — 32,5 тис. грн;

бізнес-аналітиків — 34 тис. грн;

менеджерів по роботі з супермаркетами, ендодонтистів — 35 тис. грн;

водіїв-міжнародників — 40 тис. грн;

медіабайєрів — 55 тис. грн;

У кого найменші зарплати

Щоб краще орієнтуватися в зарплатах, аналітики навели список, у кого зараз мінімальні зарплати. Зарплата у 7-10 тис. грн зараз у:

прибиральників;

санітарів;

консьєржів;

портьє;

посудомийників.

Минулого місяця середня зарплатня в країні підвищилась на 500 грн (13%), до 17 тис. грн.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні планують сформувати підрозділ Служби дисциплінарних інспекторів у Вищій раді правосуддя. Це прописано у законопроєкті № 9483, зареєстрованому у Верховній Раді.

Також ми писали, що Кабінет міністрів у липні запустив у чотирьох областях пілотний проєкт — Інститут помічника ветеранів. Людей навчатимуть нової спеціальності, аби вони стали правою рукою військових, які повертаються з фронту додому.