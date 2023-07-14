Зарплата до 55 тыс. грн — топ-10 профессий

Курьер на авто. Фото: Unplush

В Украине на рынке труда появляется много предложений работы с высоким доходом, и не только в IT-сфере. Эксперты составили список из десяти профессий с максимальной прибылью.

Об этом сообщает портал по поиску работы Work.ua.

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Кому больше всего платят

По этим данным, в разных областях самые большие средние заработные платы среди рядовых сотрудников, а не руководителей — до 55 тыс. грн. Есть специальности, за которые работодатели готовы платить больше. Речь идет о:

менеджерах по развитию, автоэлектриках — 28 тыс. грн;

курьерах с авто — 29 тыс. грн;

дизелистах, автомеханиках, технологах по мебели, региональных менеджерах — 30 тыс. грн;

координаторах по сбыту — 31 тыс. грн;

3D-визуализаторах — 31,5 тыс. грн;

риелторах, рихтовщиках — 32,5 тыс. грн;

бизнес-аналитиках — 34 тыс. грн;

менеджерах по работе с супермаркетами, эндодонтистах — 35 тыс. грн;

водителях-международниках — 40 тыс. грн;

медиабайерах — 55 тыс. грн;

У кого самые маленькие зарплаты

Чтобы лучше ориентироваться в зарплатах, аналитики привели список, у кого сейчас минимальные зарплаты. Зарплата в 7-10 тыс. грн сейчас у:

уборщиков;

санитаров;

консьержей;

портье;

посудомоечников.

В прошлом месяце средняя зарплата в стране повысилась на 500 грн (13%), до 17 тыс. грн.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине планируется сформировать подразделение Службы дисциплинарных инспекторов в Высшем совете правосудия. Это прописано в законопроекте №9483, зарегистрированном в Верховной Раде.

Также мы писали, что Кабинет министров в июле запустил в четырех областях пилотный проект — Институт помощника ветеранов. Люди будут обучать новой специальности, чтобы они стали правой рукой военных, которые возвращаются с фронта домой.