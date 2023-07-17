Зарплати до 53 тис. грн — найпопулярніші вакансії для українців у Польщі

Працівники на заводі. Фото: Pixabay

На польському ринку праці у вакансіях для українських біженців пропонують вищу заробітну плату. Мінімальний оклад підвищився на тисячу гривень (до близько 25 тисяч грн в еквіваленті).

Про це повідомляє Biz.today.ua, посилаючись на Міграційну платформу EWL.

Читайте також:

Найпопулярніші вакансії у Польщі

Як пише видання, з початку поточного року мінімальна зарплата у Польщі збільшилася майже на 600 злотих. Зараз мінімальна ставка для біженців, які працюють за контрактом доручення, зросла до 210 грн за одну годину. Українцям, залежно від кількості робочих годин, вдається заробляти 42,6-53,2 тис. грн.

За даними Міграційної платформи EWL, переважну більшість вакансій становить робота на підприємствах переробної та харчової промисловості. Зокрема, виробництво м'ясної продукції, а також упаковка яєць. Є вакансії на підприємствах рибної переробки, здебільшого у Поморському регіоні. Біля кордону зі Словаччиною та Німеччиною шукають працівників на підприємствах машинобудівної сфери. Йдеться про воєводства із центрами в Катовиці й Вроцлаві.

На тих українських біженців, які працюють нелегально, чекає депортація. Зокрема, великі підприємства у Польщі не шукають працівників напряму, а користуються послугами агенцій з працевлаштування. Це єдиний законний спосіб знайти роботу у таких організаціях, додає видання.

Більше про біженців у Польщі

Нагадаємо, деякі українські біженці у Польщі можуть втратити статус тимчасового захисту. Внаслідок цього вони втрачають щомісячні виплати на дітей у розмірі 500 злотих та інші пільги. Біженцям з України варто знати, що робити у таких випадках.

Також ми писали, що у Польщі працевлаштовані українці суттєво поповнюють тамтешній бюджет. Під час воєнного 2022 року польська держказна отримала додатково 1 млрд злотих (близько 212 млн євро).