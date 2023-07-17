Зарплаты до 53 тыс. грн – самые популярные вакансии для украинцев в Польше

Работники на заводе. Фото: Pixabay

На польском рынке труда в вакансиях для украинских беженцев предлагают более высокую заработную плату. Минимальный оклад повысился на тысячу гривен (до около 25 млн грн в эквиваленте).

Об этом сообщает Biz.today.ua, ссылаясь на Миграционную платформу EWL.

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Как пишет издание, с начала текущего года минимальная зарплата в Польше увеличилась почти на 600 злотых. Сейчас минимальная ставка для работающих по контракту поручения беженцев выросла до 210 грн за один час. Украинцам в зависимости от количества рабочих часов удается зарабатывать 42,6-53,2 тыс. грн.

По данным Миграционной платформы EWL, большинство вакансий составляет работа на предприятиях перерабатывающей и пищевой промышленности. В частности, производство мясной продукции и упаковка яиц. Есть вакансии на предприятиях рыбной переработки, в основном в Поморском регионе. Возле границы со Словакией и Германией ищут работников на предприятиях машиностроительной сферы. Речь идет о воеводствах с центрами в Катовице и Вроцлаве.

Тех украинских беженцев, которые работают нелегально, ждет депортация. В частности, крупные предприятия в Польше не ищут работников напрямую, а пользуются услугами агентств по трудоустройству. Это единственный законный способ найти работу в таких организациях, добавляет издание.

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Напомним, некоторые украинские беженцы в Польше могут потерять статус временной защиты. В результате они теряют ежемесячные выплаты на детей в размере 500 злотых и другие льготы. Беженцам из Украины следует знать, что делать в таких случаях.

Также мы писали, что в Польше трудоустроенные украинцы пополняют тамошний бюджет. Во время военного 2022 года польская госказна получила дополнительно 1 млрд злотых (около 212 млн евро).