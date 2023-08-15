Штрафи за зарплати у конвертах — у Держпраці відновили перевірки бізнесу

Робота на складі. Фото: Unplush

В Україні Державна служба з питань праці відновила перевірки підприємств в рамках боротьби з тіньовою зайнятістю. За підсумками моніторингу на роботодавців чекають чималі штрафи.

Про це розповів заступник керівника Центрального міжрегіонального управління Держпраці Андрій Харченко в ефірі "Українського радіо".

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За словами посадовця, станом на кінець літа близько 9% зайнятого населення країни працюють нелегально, тобто без оформлення трудового договору, а також сплати податків.

Представник Держпраці зауважив, що найбільша кількість використання незадекларованої праці зосереджена у закладах громадського харчування, торгівлі, будівництві та сфері сільського господарства.

"Втім, не весь бізнес працює в тіні. І наша інформаційна кампанія теж дає свої результати", — наголосив Андрій Харченко.

Штрафи за нелегальних працівників

Він нагадав, що влітку цього року Міністерство економіки дозволило інспекторам служби поновити позапланові перевірки на предмет незадекларованої роботи.

При цьому за підсумками перевірок роботодавців почнуть притягувати до адміністративної та навіть кримінальної відповідальності за нелегальних працівників.

Так, штрафи для компаній становлять 10 мінімальних зарплат за одного нелегально працюючого громадянина (67 тис. гривень). За повторне порушення — 30 мінімальних зарплат (200 тис. гривень).

Понаднормова робота

В Україні на час воєнного стану роботодавці отримали можливість застосовувати понаднормову роботу. Згідно зі статтею 6 закону № 2136, дозволяється збільшення тривалості робочого часу під час воєнного стану до 60 годин на тиждень. Однак це стосується виключно працівників підприємств критичної інфраструктури. За зловживання таким правом передбачене покарання.

За систематичне порушення роботодавцем вимог статей 62, 63 Кодексу загрожує відповідальність.

Такі дії можуть кваліфікуватися грубим порушенням законодавства про працю, що передбачає такі види кримінальної відповідальності:

штраф у 2 тис. — 3 тис. НМДГ (34 тис. — 51 тис. грн);

втрата права обіймати певні посади/займатися діяльністю на термін до трьох років;

виправні роботи на термін до двох років (стаття 172 КК).

Що ще варто знати

Нагадаємо, за законом в Україні не можна брати на роботу чоловіків, які не мають військового квитка. За це передбачається покарання роботодавця, а саме — виплата штрафу.

Також ми писали, що під час дії воєнного стану для деяких співробітників може змінитися тривалість робочого тижня. Його можуть продовжити на кілька годин.