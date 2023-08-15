Штрафы за зарплаты в конвертах — в Гоструде возобновили проверки бизнеса

Работа на складе. Фото: Unplush

В Украине Государственная служба по труду возобновила проверки предприятий в рамках борьбы с теневой занятостью. По итогам мониторинга работодателей ждут немалые штрафы.

Об этом рассказал заместитель руководителя Центрального межрегионального управления Гоструда Андрей Харченко в эфире "Украинского радио".

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По словам чиновника, по состоянию на конец лета около 9% занятого населения страны работают нелегально, то есть без оформления трудового договора, а также уплаты налогов.

Представитель Гоструда отметил, что наибольшее количество использования незадекларированного труда сосредоточено в общепитах, торговле, строительстве и сфере сельского хозяйства.

"Впрочем, не весь бизнес работает в тени. И наша информационная кампания тоже дает свои результаты", — подчеркнул Андрей Харченко.

Штрафы за нелегальных работников

Он напомнил, что летом этого года Министерство экономики разрешило инспекторам службы возобновить внеплановые проверки на предмет незадекларированной работы.

При этом по итогам проверок работодателей привлекут к административной и даже уголовной ответственности за нелегальных работников.

Так, штрафы для компаний составляют 10 минимальных зарплат за одного нелегально работающего гражданина (67 тыс. гривен). За повторное нарушение — 30 минимальных зарплат (200 тыс. гривен).

Сверхурочная работа

В Украине во время военного положения работодатели получили возможность применять сверхурочную работу. Согласно статье 6 закона № 2136 разрешается увеличение продолжительности рабочего времени во время военного положения до 60 часов в неделю. Однако это касается исключительно работников предприятий критической инфраструктуры. За злоупотребление таким правом предусмотрено наказание.

За систематическое нарушение работодателем требований статей 62, 63 Кодекса грозит ответственность.

Такие действия могут квалифицироваться грубым нарушением законодательства о труде, что предусматривает следующие виды уголовной ответственности:

штраф в 2 тыс. — 3 тыс. НМДГ (34 тыс. — 51 тыс. грн);

потеря права занимать определенные должности/заниматься деятельностью на срок до трех лет;

исправительные работы сроком до двух лет (статья 172 УК).

Что еще стоит знать

Напомним, по закону в Украине нельзя брать на работу мужчин, не имеющих военного билета. За это предполагается наказание работодателя, а именно выплата штрафа.

Также мы писали, что во время военного положения для некоторых сотрудников может измениться продолжительность рабочей недели. Его могут продлить на несколько часов.