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Зарплати від 30 тис. гривень: ТОП-5 вакансій для фахівців без досвіду роботи

2 серпня 2023 11:18
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати від 30 тис. грн — ТОП-5 вакансій для фахівців без досвіду роботи
Жінка-рієлтор показує квартиру. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на ринку праці спостерігається тенденція зростання кількості вакансій, де пропонують роботу для тих, хто не має досвіду. При цьому готові платити деяким спеціалістам більше 30 тисяч гривень за місяць.

Про це свідчить інформація популярного порталу з пошуку роботи Work.ua.

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ТОП-5 вакансій для фахівців без досвіду роботи

Згідно з цими даними, роботодавці на тлі тривалого дефіциту працівників за деякими професіями готові брати на роботу людей навіть без досвіду роботи. Передусім йдеться про водіїв, рієлторів, адміністраторів соціальних мереж та навіть айтішників. При цьому обіцяють організувати стажування для здобуття необхідних навичок.

Водночас, найбільша частка (36%) кандидатів у пошуку — люди без досвіду роботи.

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Джерело: Work.ua

Водії таксі

Таксистів кличуть на роботу без досвіду роботи, однак зі стажем водіння від трьох років. Є вакансії, де запрошують працівників із власним авто, а є і без, адже пропонують машину компанії. Зарплати можуть сягати 30 тисяч гривень.

Адміністратори соцмереж

З'являється дедалі більше вакансій для "адміністраторів соцмереж". У великих компаніях платять близько 20 тисяч гривень. Достатньо мати уявлення про роботу соцмереж та пройти невелике навчання.

Консультанти із питань фінврегулювання

Мікрофінансові компанії, що надають мікрокредити, шукають на роботу консультантів без досвіду роботи. Розмір зарплати становить від 18 до 35 тисяч гривень.

Рієлтори

Навіть новачки у професії можуть заробляти до 45 тисяч гривень. Проте дохід залежить від стану ринку та кількості угод. Зокрема, у західних регіонах, де високий попит на житло, зарплати значно вищі.

Фахівці сфери ІТ

За інформацією Opendatabot, на тлі загального спаду в ІТ-сфері кандидати без досвіду стають більш запитаними роботодавцями. Так, число вакансій для ІТ-фахівців за пів року підвищилась майже вдвічі. На сайті Work.ua налічується 550 таких пропозицій. Хоч зарплати доволі високі, однак для найбільш досвідчених технічних спеціалістів з досвідом від трьох та семи років зменшилась оплата на 500 доларів проти торішнього показника. Зарплати стартують від 20 тисяч гривень.

Більше про роботу

Нагадаємо, в Україні на час воєнного стану роботодавці отримали можливість застосовувати понаднормову роботу. Проте за зловживання таким правом передбачене покарання.

Також ми писали, за законом в Україні не можна брати на роботу чоловіків, які не мають військового квитка. За це передбачається покарання роботодавця, а саме — виплата штрафу.

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