Зарплаты от 30 тыс. грн — ТОП-5 вакансий для специалистов без опыта работы

Женщина-риелтор показывает квартиру. Фото: Pixabay

В Украине на рынке труда наблюдается тенденция роста количества вакансий, где предлагают работу для тех, кто не имеет опыта. При этом готовы платить некоторым специалистам более 30 тысяч гривен в месяц.

Об этом свидетельствует информация популярного портала по поиску работы Work.ua.

Читайте также:

ТОП-5 вакансий для специалистов без опыта работы

Согласно этим данным, работодатели на фоне продолжительного дефицита работников по некоторым профессиям готовы брать на работу людей даже без опыта работы. Прежде всего речь идет о водителях, риелторах, администраторах социальных сетей и даже айтишниках. При этом обещают организовать стажировку для получения необходимых навыков.

В то же время, наибольшая доля (36%) кандидатов в поиске — люди без опыта работы.

Источник: Work.ua

Водители такси

Таксистов зовут на работу без опыта работы, однако со стажем вождения от трех лет. Есть вакансии, где приглашают работников с личным авто, а есть и без, ведь предлагают машину компании. Зарплаты могут достигать 30 тысяч гривен.

Администраторы соцсетей

Появляется все больше вакансий для администраторов соцсетей. В крупных компаниях платят около 20 тысяч гривен. Достаточно иметь представление о работе соцсетей и пройти небольшое обучение.

Консультанты по вопросам финурегулирования

Микрофинансовые компании, предоставляющие микрокредиты, ищут на работу консультантов без опыта работы. Размер зарплаты составляет от 18 до 35 тысяч гривен.

Риелторы

Даже новички в профессии могут зарабатывать до 45 тысяч гривен. Однако доход зависит от состояния рынка и количества сделок. В частности, в западных регионах, где высок спрос на жилье, зарплаты значительно выше.

Специалисты сферы IT

По информации Opendatabot, на фоне всеобщего спада в IT-сфере кандидаты без опыта становятся более востребованными работодателями. Так, число вакансий для IT-специалистов за полгода повысилось почти вдвое. На сайте Work.ua насчитывается 550 таких предложений. Хотя зарплаты достаточно высокие, однако для наиболее опытных технических специалистов с опытом от трех и семи лет оплата уменьшилась на 500 долларов против прошлогоднего показателя. Зарплаты стартуют от 20 тысяч гривен.

Больше о работе

Напомним, в Украине на время военного положения работодатели получили возможность применять сверхурочную работу. Однако за злоупотребление таким правом предусмотрено наказание.

Также мы писали, что по закону в Украине нельзя брать на работу мужчин, не имеющих военного билета. За это предполагается наказание работодателя, а именно выплата штрафа.