ЗМІ розповіли, як букмекер PariMatch обходить санкції РНБО

Молодий чоловік стоїть біля машини з логотипом Parimatch. Фото: dev.ua

Компанія PariMatch, яка потрапила під санкції через зв'язки з Росією та Білоруссю, розробила методику обходу обмежень, встановлених Радою національної безпеки та оборони. Компанія шукає шляхи для нелегального повернення на український ринок під іншими товарними знаками.

Про це повідомляє "Економічна правда".

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У повідомленні йдеться, що букмекер вирішив скористатися відданістю своїх користувачів та шукати шляхи для нелегального повернення на український ринок під іншими торговими марками. Попри те, що PariMatch заперечує зв'язок з альтернативними платформами, журналісти засумнівалися в їхніх словах.

Основний приклад такої діяльності — проєкт BuddyBet. Цей ресурс, який не має відповідної української ліцензії, активізував свої рекламні кампанії у травні. Водночас багато українських користувачів PariMatch почали отримувати пропозиції приєднатися до BuddyBet. "Економічна правда" представляє дані, що свідчать про зв'язок між двома платформами, включаючи загальний мобільний додаток та операційну компанію з Кюрасао.

Санкції проти PariMatch

У березні 2023 року Президент України Володимир Зеленський запровадив обмежувальні заходи щодо низки російських гральних компаній. До санкціонованих організацій були включені деякі компанії, пов'язані з міжнародною холдинговою структурою PariMatch.

З'ясувалося, що до складу Parimatch Tech входять компанії, започатковані російськими громадянами.

Нагадаємо, після оголошення санкцій операційна діяльність компанії Parimatch в Україні фактично припинилася. На рахунках клієнтів компанії було заблоковано 250 млн грн.