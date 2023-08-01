СМИ рассказали, как букмекер PariMatch обходит санкции СНБО
Компания PariMatch, попавшая под санкции из-за связей с Россией и Беларусью, разработала методику обхода ограничений, установленных Советом национальной безопасности и обороны. Компания ищет пути для нелегального возвращения на украинский рынок под другими торговыми марками.
Об этом сообщает "Экономическая правда".
Что известно про обход санкции СНБО
В сообщении говорится, что букмекер решил воспользоваться преданностью своих пользователей и искать пути для нелегального возвращения на украинский рынок под другими торговыми марками. Несмотря на то что PariMatch отрицает связь с альтернативными платформами, журналисты усомнились в их словах.
Основной пример такой деятельности — проект BuddyBet. Этот ресурс, не имеющий соответствующей украинской лицензии, активизировал свои рекламные кампании в мае. В это же время многие украинские пользователи PariMatch начали получать предложения присоединиться к BuddyBet. "Экономическая правда" представляет данные, свидетельствующие о связи между двумя платформами, включая общее мобильное приложение и операционную компанию с Кюрасао.
Санкции против PariMatch
В марте 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничительные меры в отношении ряда российских игорных компаний. В число санкционированных организаций были включены некоторые компании, связанные с международной холдинговой структурой PariMatch.
Выяснилось, что в состав Parimatch Tech входят компании, основанные российскими гражданами.
Напомним, после объявления санкций операционная деятельность компании Parimatch в Украине фактически прекратилась. На счетах клиентов компании оказались заблокированными 250 млн грн.