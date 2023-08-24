Частина українців може отримати одноразову виплату: що для цього потрібно

Пенсійний фонд України. Фото: google

До 1 листопада частина українців може звернутися до Пенсійного фонду, аби отримати одноразову грошову виплату. Ця виплата передбачена до Дня Незалежності України ветеранам війни.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

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Хто може отримати виплату

Як відомо, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 754 від 21 липня 2023 року "Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань" передбачено, що до Дня Незалежності ветеранам війни, які ще не на пенсії передбачається одноразова грошова виплата.

"Ці кошти можуть отримати ветерани війни, які не є пенсіонерами, не перебувають на службі і набули відповідного статусу до 24 серпня поточного року включно, можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України та отримати її до 1 листопада поточного року", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у вчителів з осені може змінитися зарплатня. Все залежить від стажу, посадового окладу та категорію педагога. Окрім того, є певні доплати за класне керівництво, за сумлінну працю тощо.