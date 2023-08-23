Зарплати вчителів — скільки отримуватимуть педагоги з вересня 2023

Вчителька з дітьми на уроці. Фото: freepik

Зарплата учителів з вересня може трохи зрости. Все залежить від стажу, посадового окладу та категорію педагога. Окрім того, є певні доплати за класне керівництво, за сумлінну працю тощо.

Відповідні дані опубліковані на сайті Міністерства освіти і науки.

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Як відомо, зарплатня учителів залежить від багатьох факторів, зокрема, посадовий оклад, який нараховується відповідно до стажу та категорії викладача; доплати та надбавки, які теж входять в загальну суму. Педагоги їх можуть отримувати за вислугу років, престижність праці, перевірку зошитів та ін.

Згідно з даними МОН, середня зарплата молодого вчителя у 2023 році складається з посадового окладу 5 699 тисяч гривень і певних надбавок за престижність праці, вислугу років. Тобто загалом 10 574 гривень.

Також зарплатня педагога може зрости шляхом класного керівництва чи доплат за сумлінну працю.

Заробітня плата вчителів. Фото: МОН

Проте влада до кінця цього року переглядати зарплатню вчителів не буде. І до грудня 2023 року вона залишиться незмінною.

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