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Часть украинцев может получить одноразовую выплату: что для этого нужно

24 августа 2023 06:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Часть украинцев может получить одноразовую выплату: что для этого нужно
Пенсионный фонд Украины Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

До 1 ноября часть украинцев может обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить единовременную денежную выплату. Эта выплата предусмотрена до Дня Независимости Украины ветеранам войны.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Кто может получить выплату

Как известно, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 754 от 21 июля 2023 года "Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований" предусмотрено, что ко Дню Независимости ветеранам войны, еще не на пенсии, предусматривается единовременная денежная выплата.

"Эти средства могут получить ветераны войны, которые не являются пенсионерами, не находятся на службе и приобрели соответствующий статус до 24 августа текущего года включительно, могут обратиться в органы Пенсионного фонда Украины и получить ее до 1 ноября текущего года", — говорится в сообщении.

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