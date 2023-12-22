Допомога українцям — відомо, хто може втратити гроші

Гривневі купюри у руках. Фото: biz.today

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій нагадують про необхідність проведення перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО). За результатом моніторингу виплати на проживання переселенцям можуть скасувати.

Про це йдеться у матеріалах Мінреінтеграції.

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Перевірки переселенців

У відомстві зауважили, що з серпня поточного року Національна сервісна служба здійснює перевірки місць проживання переселенців для аргументації доцільності отримання фінансової допомоги.

Перевірки продовжать здійснювати за такими підставами:

інформація з Єдиної системи, що підтверджує реєстрацію осіб в межах однієї громади;

зміна місця проживання та інші критерії, які можуть вплинути на отримання фінансової допомоги від держави;

результати верифікації відповідно до критеріїв призначення допомоги.

Як не втратити виплати ВПО

Представники Насоцслужби мають повідомляти громадян про наміри здійснити перевірки за два дні до них.

Якщо переселенця не виявлять вдома, він зобов’язаний упродовж 14 днів повідомити у місцевий орган соціального захисту населення про місце перебування. Це необхідно зробити, щоб надалі продовжували надходити виплати, інакше — їх скасують.

Джерело: Мінреінтеграції

У разі, якщо відсутність людина сталась з поважної причини, то матиме один місяць для, щоб подати необхідні документи.

Також громадяни мають вчасно повідомити службу про такі серйозні зміни:

зміна місця проживання;

зміна номера телефону.

Якщо інформацію служби втратять і вони не зможуть зв’язатися з людиною, виплати можуть припинити.

У разі, якщо особа повернулась додому, то виплати фактично повинні припинитись, оскільки статус ВПО буде втрачено.

Допомога ВПО виплачується щомісяця одному з членів родини у такому розмірі:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. гривень;

для інших осіб — 2 тис. гривень.

У 2024 році уряд планує суттєво скоротити кількість одержувачів допомоги на проживання для ВПО.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці мають можливість отримати фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації, яка бореться з голодом та його першопричинами у всьому світі Action Against Hunger (ACF). Для цього потрібно відповідати певним умовам.

Також ми писали, що частина українців може оформити грошову допомогу від УВКБ ООН (UNHCR Ukraine). Сума становить 5,8 тисячі гривень на місяць на одну людину.