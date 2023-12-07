Гроші від UNHCR Ukraine — хто має право на 5,8 тис. гривень

Грошова допомога від UNHCR Ukraine — хто може отримати 5,8 тис. гривень
Частина українців може оформити грошову допомогу від УВКБ ООН (UNHCR Ukraine). Сума становить 5,8 тисячі гривень на місяць на одну людину.
Про це йдеться у Телеграм-каналі УВКБ ООН у Сумській області.
Хто має право на допомогу від UNHCR Ukraine
Як зазначається, цього тижня мобільна бригада БФ "Право на захист" зі збору інформації на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН працюватиме у Сумській області.
Виплати надаватимуть тим громадянам, які ще жодного разу не отримували фіндопомогу від міжнародних організацій, а також мають щомісячний дохід менший за 5,4 тис. гривень на одну особу.
Заявники мають відповідати наступним критеріям уразливості:
- самотні батьки, які виховують неповнолітніх дітей;
- родини з особами похилого віку, яким більше 55 років;
- сім'ї, які піклуються про осіб з особливими потребами;
- родини, які займаються прийомними дітьми.
Яку суму можуть отримати українці
За даними організації, громадяни, які зареєструвалися з 1 жовтня до 31 грудня 2023 року, отримають по 3,6 тис. гривень, а також додатково у рамках підготовки до зими по 2,22 тис. гривень на кожного члена родини. Виплати здійснюватимуться упродовж трьох місяців.
Заявки можуть подавати внутрішньо переміщені особи (ВПО), які переїхали у цю область після 24 лютого 2022 року, а також ті, хто повернувся на постійне місце проживання після вимушеного переміщення через вторгнення РФ.
Які документи необхідні
Під час подачі заявки потрібно надати такі документи:
- індивідуальний податковий номер;
- документ для посвідчення особи;
- довідка внутрішньо переміщеної особи;
- IBAN банківської картки;
- свідоцтво про народження дітей;
- документ щодо опіки над дитиною;
- посвідчення/медична довідка про інвалідність (хронічну хворобу).
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