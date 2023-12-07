Гроші від UNHCR Ukraine — хто має право на 5,8 тис. гривень

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Частина українців може оформити грошову допомогу від УВКБ ООН (UNHCR Ukraine). Сума становить 5,8 тисячі гривень на місяць на одну людину.

Про це йдеться у Телеграм-каналі УВКБ ООН у Сумській області.

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Хто має право на допомогу від UNHCR Ukraine

Як зазначається, цього тижня мобільна бригада БФ "Право на захист" зі збору інформації на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН працюватиме у Сумській області.

Виплати надаватимуть тим громадянам, які ще жодного разу не отримували фіндопомогу від міжнародних організацій, а також мають щомісячний дохід менший за 5,4 тис. гривень на одну особу.

Заявники мають відповідати наступним критеріям уразливості:

самотні батьки, які виховують неповнолітніх дітей;

родини з особами похилого віку, яким більше 55 років;

сім'ї, які піклуються про осіб з особливими потребами;

родини, які займаються прийомними дітьми.

Яку суму можуть отримати українці

За даними організації, громадяни, які зареєструвалися з 1 жовтня до 31 грудня 2023 року, отримають по 3,6 тис. гривень, а також додатково у рамках підготовки до зими по 2,22 тис. гривень на кожного члена родини. Виплати здійснюватимуться упродовж трьох місяців.

Заявки можуть подавати внутрішньо переміщені особи (ВПО), які переїхали у цю область після 24 лютого 2022 року, а також ті, хто повернувся на постійне місце проживання після вимушеного переміщення через вторгнення РФ.

Які документи необхідні

Під час подачі заявки потрібно надати такі документи:

індивідуальний податковий номер;

документ для посвідчення особи;

довідка внутрішньо переміщеної особи;

IBAN банківської картки;

свідоцтво про народження дітей;

документ щодо опіки над дитиною;

посвідчення/медична довідка про інвалідність (хронічну хворобу).

Джерело: UNHCR Ukraine

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