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Часть украинцев лишат помощи в новом году — как не потерять деньги

22 декабря 2023 10:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь украинцам — известно, кто может потерять деньги
Гривневые купюры в руках. Фото: biz.today
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий напоминают о необходимости проведения проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). По результатам мониторинга выплаты на проживание переселенцам могут отменить.

Об этом говорится в материалах Минреинтеграции.

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Проверки переселенцев

В ведомстве отметили, что с августа текущего года Национальная сервисная служба осуществляет проверки мест проживания переселенцев для аргументации целесообразности получения финансовой помощи.

Проверки продолжат осуществлять по следующим основаниям:

  • информация из Единой системы, подтверждающая регистрацию лиц в пределах одной общины;
  • изменение места жительства и другие критерии, которые могут повлиять на получение финансовой помощи от государства;
  • результаты верификации в соответствии с критериями назначения помощи.

Как не потерять выплаты ВПЛ

Представители Насоцслужбы должны уведомлять граждан о намерениях провести проверки за два дня до них.

Если переселенца не обнаружат дома, он обязан в течение 14 дней сообщить в местный орган социальной защиты населения о местонахождении. Это необходимо сделать, чтобы в дальнейшем продолжали поступать выплаты, иначе — их отменят.

 

помощь деньги ВПЛ
Источник: Минреинтеграции

В случае, если отсутствие человек произошло по уважительной причине, он будет иметь один месяц, чтобы подать необходимые документы.

Также граждане должны своевременно уведомить службу о таких серьезных изменениях:

  • смена места жительства;
  • изменение телефонного номера.

Если информацию службы потеряют и они не смогут связаться с человеком, выплаты могут быть прекращены.

В случае, если лицо вернулось домой, выплаты фактически должны прекратиться, поскольку статус ВПЛ будет потерян.

Помощь ВПЛ выплачивается ежемесячно одному из членов семьи в таком размере:

  • для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. гривен;
  • для других лиц — 2 тыс. гривен.

В 2024 году правительство планирует существенно сократить количество получателей пособия на проживание для ВПЛ.

Больше о помощи

Напомним, у украинцев есть возможность получить финансовую помощь от международной гуманитарной организации, которая борется с голодом и его первопричинами во всем мире Action Against Hunger (ACF). Для этого нужно соответствовать определенным условиям.

Также мы писали, что часть украинцев может оформить пособие от УВКБ ООН (UNHCR Ukraine). Сумма составляет 5,8 тысячи гривен в месяц на одного человека.

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