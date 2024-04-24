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Частину українців звільнять від орендної плати — хто отримає право

24 квітня 2024 10:16
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нерухомість в Україні — деяких громадян звільнять від орендної плати
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні частину громадян планують звільнити від необхідності здійснення орендної плати за державне чи комунальне майно. Це прописано у відповідному проєкті постанови, який направили у секретаріат Кабінету Міністрів для розгляду.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Кого планують звільнити від сплати оренди

Як пише Мінреінтеграції, відповідне питання розглядалося на черговій нараді з питань прав на житло окремих категорій ВПО під головуванням віцепрем’єрки Ірини Верещук.

Під час обговорення представник від Фонду держмайна презентував проєкт змін до урядової постанови від 27.05.2022 року № 634. Згідно з ним, зокрема, йдеться про звільнення від необхідності орендної сплати на територіях активних бойових дій.

Пропонують звільнити від орендної плати за державне та комунальне майно на період дії воєнного стану такі категорії осіб:

  • фізичні особи/фізичні особи-підприємці, яких було призвано чи прийнято на військову службу;
  • орендарі майна, яке розташоване на окупованій території чи в зоні активних бойових дій. Відповідно до переліку Мінреінтеграції від 22.12.2022 року № 309.

"Також пропонується встановити органам місцевого самоврядування та їхнім підприємствам місячну орендну плату у розмірі 1 гривні за 1 квадратний метр площі для гуртожитків, облаштованих з метою розміщення переселенців", — зазначають у пресслужбі.

Наразі відповідний проєкт постанови вже направили до секретаріату Кабінету Міністрів для того, аби уряд в подальшому його розглянув.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, житло яких постраждало через обстріли, можуть отримати фінансову підтримку від "Карітас Україна" за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Гроші надають саме на ремонт осель.

Також ми писали, що експерти підрахували, скільки років оренди дорівнює купівлі квартири у різних містах України, зокрема у Києві. Також опублікували дані, якому типу проживання віддає перевагу молодь.

нерухомість
гроші
житло
оренда
Мінреінтеграції

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