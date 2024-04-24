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Часть украинцев освободят от арендной платы — кто получит право

24 апреля 2024 10:16
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Недвижимость в Украине — некоторых граждан освободят от арендной платы
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине часть граждан планируют освободить от необходимости осуществления арендной платы за государственное или коммунальное имущество. Это прописано в соответствующем проекте постановления, направленном в секретариат Кабинета Министров для рассмотрения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Как пишет Минреинтеграции, соответствующий вопрос рассматривался на очередном совещании по правам на жилье отдельных категорий ВПЛ под председательством вице-премьера Ирины Верещук.

В ходе обсуждения представитель от Фонда госимущества презентовал проект изменений в правительственное постановление от 27.05.2022 г. № 634. Согласно ему, в частности, речь идет об освобождении от необходимости арендной платы на территориях активных боевых действий.

Предлагают освободить от арендной платы за государственное и коммунальное имущество на период действия военного положения следующие категории лиц:

  • физические лица/физические лица-предприниматели, призванные или принятые на военную службу;
  • арендаторы имущества, расположенного на оккупированной территории или в зоне активных боевых действий. Согласно перечню Минреинтеграции от 22.12.2022 года №309.

"Также предлагается установить органам местного самоуправления и их предприятиям месячную арендную плату в размере 1 гривны за 1 квадратный метр площади для общежитий, обустроенных с целью размещения переселенцев", — отмечают в пресс-службе.

Соответствующий проект постановления уже направили в секретариат Кабинета Министров для того, чтобы правительство в дальнейшем его рассмотрело.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы, жилье которых пострадало из-за обстрелов, могут получить финансовую поддержку от "Каритас Украина" при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Деньги предоставляют именно на ремонт домов.

Также мы писали, что эксперты подсчитали, сколько лет аренды равно покупке квартиры в разных городах Украины, в частности, в Киеве. Также опубликовали данные, какой тип проживания предпочитает молодежь.

недвижимость
деньги
жилье
аренда
Минреинтеграции

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