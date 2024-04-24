Недвижимость в Украине — некоторых граждан освободят от арендной платы

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине часть граждан планируют освободить от необходимости осуществления арендной платы за государственное или коммунальное имущество. Это прописано в соответствующем проекте постановления, направленном в секретариат Кабинета Министров для рассмотрения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Как пишет Минреинтеграции, соответствующий вопрос рассматривался на очередном совещании по правам на жилье отдельных категорий ВПЛ под председательством вице-премьера Ирины Верещук.

В ходе обсуждения представитель от Фонда госимущества презентовал проект изменений в правительственное постановление от 27.05.2022 г. № 634. Согласно ему, в частности, речь идет об освобождении от необходимости арендной платы на территориях активных боевых действий.

Предлагают освободить от арендной платы за государственное и коммунальное имущество на период действия военного положения следующие категории лиц:

физические лица/физические лица-предприниматели, призванные или принятые на военную службу;

арендаторы имущества, расположенного на оккупированной территории или в зоне активных боевых действий. Согласно перечню Минреинтеграции от 22.12.2022 года №309.

"Также предлагается установить органам местного самоуправления и их предприятиям месячную арендную плату в размере 1 гривны за 1 квадратный метр площади для общежитий, обустроенных с целью размещения переселенцев", — отмечают в пресс-службе.

Соответствующий проект постановления уже направили в секретариат Кабинета Министров для того, чтобы правительство в дальнейшем его рассмотрело.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы, жилье которых пострадало из-за обстрелов, могут получить финансовую поддержку от "Каритас Украина" при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Деньги предоставляют именно на ремонт домов.

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