Оренда та купівля нерухомості — скільки років винайму житла дорівнює його придбанню

Ключі від квартири. Фото: Pixabay

Експерти підрахували, скільки років оренди дорівнює купівлі квартири у різних містах України, зокрема у Києві. Також опублікували дані, якому типу проживання віддає перевагу молодь.

Результати дослідження опублікував маркетплейс нерухомості Dim.Ria та сайт пошуку психотерапевтів Rozmova.

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Скільки років оренди дорівнює купівлі житла

Дослідження ґрунтується на гіпотезі про те, що українська молодь обирає довгострокову оренду нерухомості, аніж відкладати на купівлю житла.

Для здійснення підрахунків взяли середню ціну на однокімнатну квартиру в обласному центрі. Виявилося, що купівля однокімнатної квартири у столиці України дорівнює 17 рокам оренди.

Водночас у Львові сума придбання житла дорівнює 16 рокам оренди, а в Чернівцях, Одесі та Сумах дещо більше — 20 років.

Джерело: Dim.Ria

Щороку зростає попит і пропозиції на оренду квартир в Україні. Найбільше зафіксували в 2022 році. Зокрема, минулого року в Київській області без врахування столиці кількість пропозицій для оренди зросла на 38%. А також:

у Києві — на 36%;

у Львівській області — на 16%;

в Одеській області — на 16%;

в Одесі та Дніпрі — на 12%.

Згідно з дослідженням, 52% опитаної молоді переїжджали більше, ніж чотири рази за своє життя.

Джерело: Dim.Ria

45% надають перевагу жити в орендованій "квартирі мрії", аніж у придбаній, тобто менше заощаджувати, однак одразу жити в кращих умовах.

Також відомо, що у Львівській та Івано-Франківській областях найчастіше житло для оренди шукає молодь від 25 до 34 років, у Києві та області — віком від 35 до 44 років.

Джерело: Dim.Ria

Що ще варто знати

Нагадаємо, як у Києві змінились ціни на житло у квітні. Зараз спостерігається стабільне зростання цін на житло у столиці.

Раніше ми писали, що для значної кількості українців надання в оренду нерухомості є способом отримувати суттєвий пасивний дохід. Тим не менш, не всі знають, що така оренда без офіційного оформлення та сплати податків може мати неприємні наслідки.