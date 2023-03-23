Чехія повністю припинила видачу віз росіянам та білорусам: деталі
Чехія повністю заборонила видачу віз та дозволів на довготривале проживання громадянам росії та Білорусі. Заборону поширили і на осіб із другим громадянством.
Це передбачає відповідний законопроєкт, який погодив чеський уряд, інформує Radio Prague International.
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Деталі
Як зазначається, після військового вторгнення росії в Україну, чеська влада припинала видачу віз російським громадянам, а згодом і білоруським. Заборонила безвізовий транзит через свої аеропорти, а також прямий в'їзд на чеську територію російських туристів із держав, що не входять у Шенгенську зону.
Посольства та консульства Чеської Республіки не розглядали заяви на отримання посвідки на проживання в Чехії, якщо їх подавали росіяни та білоруси. Тепер під заборону підпадають і росіяни та білоруси з другим громадянством.
Як виняток — випадки гуманітарного характеру чи деякі інші.
Що ще варто знати
Деякі українці, які знайшли порятунок від війни у Чехії, можуть втратити тимчасовий захист у цій країні, якщо не встигнуть його продовжити. Це необхідно зробити до 31 березня 2023 року.
Чехія має намір працевлаштувати українців в оборонній сфері. Йдеться про спеціалістів, які долучаться до роботи над спільними військовими проєктами двох країн.
Також Чехія заявила про намір передати кошти для допомоги українським переселенцям. Йдеться про черговий транш у розмірі 2 млн євро.