Чехия полностью прекратила выдачу виз россиянам и белорусам: детали
Чехия полностью запретила выдачу виз и разрешений на длительное проживание гражданам россии и Белоруссии. Запрет был распространен и на лиц со вторым гражданством.
Это предусматривает соответствующий законопроект, согласованный чешским правительством, информирует Radio Prague International.
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Подробности
Как отмечается, после военного вторжения россии в Украину, чешские власти прекратили выдачу виз российским гражданам, а впоследствии и белорусским. Запретили безвизовый транзит через свои аэропорты, а также прямой въезд на чешскую территорию российским туристам из государств, не входящих в Шенгенскую зону.
Посольства и консульства Чешской Республики не рассматривали заявления на получение вида на жительство в Чехии, если их подавали россияне и белорусы. Теперь под запрет подпадают и россияне и белорусы со вторым гражданством.
Как исключение – случаи гуманитарного характера или некоторые другие.
Что еще стоит знать
Некоторые украинцы, нашедшие спасение от войны в Чехии, могут потерять временную защиту в этой стране, если не успеют ее продлить. Это нужно сделать до 31 марта 2023 года.
Чехия намерена трудоустроить украинцев в оборонной сфере. Речь идет о специалистах, которые присоединятся к работе над совместными военными проектами двух стран.
Также Чехия заявила о намерении передать средства для помощи украинским переселенцам. Речь идет об очередном транше в размере 2 млн евро.