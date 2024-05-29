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Черешня в Україні почала дешевшати — як змінились ціни

29 травня 2024 09:39
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни на черешню впали — як змінилась вартість солодкої ягоди
Фруктово-овочевий ринок. Фото: Suspilne.media
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

На українському ринку під кінець травня 2024 року почала дешевшати черешня, яка на початку сезону коштувала від 200 грн за кг і вище. Зараз спостерігається стабілізація цін.

Про нові цінові пропозиції на ринку інформує УНІАН.

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Як змінилась вартість черешні

За словами експертів, цього року сезон черешні українського виробництва розпочався на три тижні раніше завдяки сприятливим погодним умовам для цієї ягоди. Тому на ринку з'явились одразу великі партії, що призвело до падіння цін проти 2023 року. Якщо порівнювати початок сезону-2024 з аналогічним періодом попереднього року, то зараз черешня на 16%  доступніша.

Основні регіони, де виробники найбільше вирощують черешню, це Закарпаття, Буковина, а також частково південь. Ранні партії переважно надходили із західних областей.

Зараз ціна на черешню у середньому становить 100 — 140 грн за кг, а на початку сезону, 20 травня, продавали від 175 грн за кг.

Аналітики прогнозують, що подальша вартість черешні коливатиметься залежно від якості та обсягу. Вагоме значення матимуть також погода та логістичні чинники.

Ціни на черешню у супермаркетах

В українських супермаркетах ціни на черешню різноманітні, а найвищі — на імпортну. Зокрема, в "Сільпо" пропонують такі ціни:

  • звичайна черешня в "Сільпо" коштує 169 грн за кг;
  • відбірна ягода із Закарпаття — 349 грн/кг.

 

ціни на черешню
Джерело: інтернет-магазин Сільпо

Водночас, вартість черешні в "Ашані" більш доступна — 119,9 грн за кілограм.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році очікується аномальний сезон малини, адже стартує значно раніше, ніж зазвичай. Також на солодку ягоду неминуче зростуть ціни.

Також ми писали про те, що в Україні наприкінці травня 2024 року спостерігається стрімке подорожчання суниці садової. Причиною зростання цін стала несприятлива погода.

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