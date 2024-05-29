Цены на черешню упали — как изменилась стоимость сладкой ягоды

Черешня в Украине начала дешеветь — как изменились цены
На украинском рынке на конец мая 2024 года начала дешеветь черешня, которая в начале сезона стоила от 200 грн за кг и выше. Сейчас наблюдается стабилизация цен.
О новых ценовых предложениях на рынке информирует УНИАН.
Как изменилась стоимость черешни
По словам экспертов, в этом году сезон черешни украинского производства начался на три недели раньше благодаря благоприятным погодным условиям для этой ягоды. Поэтому на рынке появились сразу большие партии, что привело к падению цен против 2023 года. Если сравнивать начало сезона-2024 с аналогичным периодом предыдущего года, то сейчас черешня на 16% доступнее.
Основные регионы, где производители больше всего выращивают черешню, это Закарпатье, Буковина, а также частично юг. Ранние партии в основном поступали из западных областей.
Сейчас цена на черешню в среднем составляет 100 — 140 грн за кг, а в начале сезона, 20 мая, продавали от 175 грн за кг.
Аналитики прогнозируют, что дальнейшая стоимость черешни будет колебаться в зависимости от качества и объема. Весомое значение будут иметь погода и логистические факторы.
Цены на черешню в супермаркетах
В украинских супермаркетах цены на черешню разные, а самые высокие — на импортную. В частности, в "Сільпо" предлагают следующие цены:
- обычная черешня в "Сильпо" стоит 169 грн за кг;
- отборная ягода из Закарпатья — 349 грн/кг.
В то же время, стоимость черешни в "Ашане" более доступна — 119,9 грн за килограмм.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в 2024 году ожидается аномальный сезон малины, ведь стартует значительно раньше обычного. Также на сладкую ягоду неизбежно поднимутся цены.
Также мы писали о том, что в Украине в конце мая 2024 года наблюдается стремительное подорожание садовой земляники. Причиной роста цен стала неблагоприятная погода.
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