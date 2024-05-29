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Черешня в Украине начала дешеветь — как изменились цены

29 мая 2024 09:39
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены на черешню упали — как изменилась стоимость сладкой ягоды
Фруктово-овощной рынок. Фото: Suspilne.media
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

На украинском рынке на конец мая 2024 года начала дешеветь черешня, которая в начале сезона стоила от 200 грн за кг и выше. Сейчас наблюдается стабилизация цен.

О новых ценовых предложениях на рынке информирует УНИАН.

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Как изменилась стоимость черешни

По словам экспертов, в этом году сезон черешни украинского производства начался на три недели раньше благодаря благоприятным погодным условиям для этой ягоды. Поэтому на рынке появились сразу большие партии, что привело к падению цен против 2023 года. Если сравнивать начало сезона-2024 с аналогичным периодом предыдущего года, то сейчас черешня на 16% доступнее.

Основные регионы, где производители больше всего выращивают черешню, это Закарпатье, Буковина, а также частично юг. Ранние партии в основном поступали из западных областей.

Сейчас цена на черешню в среднем составляет 100 — 140 грн за кг, а в начале сезона, 20 мая, продавали от 175 грн за кг.

Аналитики прогнозируют, что дальнейшая стоимость черешни будет колебаться в зависимости от качества и объема. Весомое значение будут иметь погода и логистические факторы.

Цены на черешню в супермаркетах

В украинских супермаркетах цены на черешню разные, а самые высокие — на импортную. В частности, в "Сільпо" предлагают следующие цены:

  • обычная черешня в "Сильпо" стоит 169 грн за кг;
  • отборная ягода из Закарпатья — 349 грн/кг.

 

ціни на черешню
Источник: интернет-магазин Сильпо

В то же время, стоимость черешни в "Ашане" более доступна — 119,9 грн за килограмм.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году ожидается аномальный сезон малины, ведь стартует значительно раньше обычного. Также на сладкую ягоду неизбежно поднимутся цены.

Также мы писали о том, что в Украине в конце мая 2024 года наблюдается стремительное подорожание садовой земляники. Причиной роста цен стала неблагоприятная погода.

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